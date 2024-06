Emanuelly Fernandes COB apresenta uniformes do Time Brasil para as olimpíadas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou os uniformes que os atletas brasileiros usarão nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcando a contagem regressiva para o início do evento em 26 de julho. Apostando em um design arrojado, o azul e o amarelo se destacam nas peças, resultado de uma colaboração entre o COB e a Peak, fornecedora oficial.

Com mais de 50 mil peças confeccionadas, a logística para levar os uniformes a Paris foi planejada com meses de antecedência. Dois contêineres com os trajes já chegaram à capital francesa, e os atletas receberão suas malas antes do início dos Jogos.

Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB, ressaltou a importância dos uniformes como fonte de motivação para os atletas na busca por medalhas.

“A gente sente uma motivação enorme dos atletas. Acredito que colocar o uniforme, um uniforme que seja elegante, confortável e que o atleta se sinta valorizado, começa a elevar a autoestima. E, com isso, você traz um clima vencedor para dentro da missão. E isso é bem favorável com essa energia dos atletas”, afirmou Ney Wilson.

Confira mais detalhes sobre os uniformes que o #TimeBrasil usará nos Jogos Olímpicos #Paris2024 ! pic.twitter.com/f1VQtvdC6R — Time Brasil (@timebrasil) June 7, 2024

O processo de desenvolvimento dos uniformes teve início em 2020 e envolveu diversos ajustes de grade e quantitativo, além de uma cuidadosa avaliação de tecidos, materiais e amostras. Cada detalhe foi considerado para garantir que as peças finais oferecessem o melhor desempenho e conforto aos atletas brasileiros.

“A ideia era mudar o padrão dos últimos ciclos e apostar principalmente nas cores azul e amarelo. E, assim, ressaltar a elegância de Paris, uma das capitais da moda, mas sem perder a identidade brasileira”, destacou Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB, área que lidera a logística de uniformes na entidade.

