Ailane Silva Clínica Sorgatto celebra cinco anos com meeting que ocorrerá anualmente

Em meio a beleza do pôr do sol e com presença de convidados seletos, a médica Fernanda Sorgatto celebrou cinco anos de funcionamento da Clínica Sorgatto, nesta quinta-feira (6/6). O encontro, realizado no restaurante Aragon, no Lago Sul, também marcou a realização do primeiro meeting que será promovido, a partir de agora, todos os anos para discutir as novidades da medicina estética.

“Estou aqui hoje confraternizando com os meus pacientes para agradecer pela parceria e por tantos anos de confiança em meu trabalho. Todos esses pacientes que estão aqui são muito especiais e a maioria me acompanham desde o início da minha carreira. Nós idealizamos esse evento durante cinco anos e finalmente estamos realizando”, ressalta a médica, que atua há 8 anos no mercado.

Sorteio Sorteio Sorteio Sorteio Thayna Barbosa Sorteio Thayna Barbosa, Marilena Ribas, Laina Ramos e Carol Verlage Rodrigo Sorgatto, Ricieri Sorgatto e Guilherme Sorgatto Ricieri Sorgatto, Angelina Sorgatto, Fernanda Sorgatto, Marilena Ribas e Laina Ramos Ricieri Sorgatto, Angelina Sorgatto e Fernanda Sorgatto Raissa Fernandes, Danielle Moura, Rodrigo Sorgatto, Lívia Anjos, Fernanda Sorgatto, Thayna Barbosa, Camila Dias e Karol Santana Pedro Nazareno e Ana Carolina Ricardo Marianny Vieira da Costa, Ticiana Werner e Pollynna Zoehler Livia Anjos Karol Saantana Karol Saantana e Raissa Fernandes João Sorgatto, Fernanda Sorgatto e Renato Sorgatto Ganhadoras dos sorteios, Camila Vargas e Aline Oliveira Ganhadoras dos sorteios Ganhadora do sorteio, Ticiana Werner Ganhadora do sorteio, Dalilla Menegotto Ganhadora do sorteio, Poliana Pereira Fernanda Sorgatto e Ticiana Werner Fernanda Sorgatto e Marianny Vieira da Costa Angelina Sorgatto e Fernanda Sorgatto Danielle Moura e Camila Dias Dalilla Menegotto Cloris Castro e Adriana Castro Carol Verlage e Fernanda Sorgatto Camila Vargas e Renata Wehrmann Camila Vargas e Fernanda Sorgatto Ana Carolina Ricardo e Pedro Nazareno Fernanda Sorgatto Fernanda Sorgatto Fernanda Sorgatto Fernanda Sorgatto Edilaine Sorgatto e Fernanda Sorgatto Decoração Decoração Decoração Decoração Decoração Decoração Decoração Decoração Cloris Castro e Adriana Castro Brindes Brindes Brindes Brindes

Para tornar a tarde mais agradável, foi servido um coquetel volante com creme de burrata, brusqueta de salmão e filé, croquete de camarão, riso al mare, pavlova de frutas vermelhas e torta de chocolate com caramelo e flor de sal. Para harmonizar com o buffet, foram servidas bebidas refrescantes como Brazilian Mule e Terra Mágica. O espaço foi decorado pela Casa 24 Criativa e Zeferina flowers.

Sorgatto – A clínica, que teve o projeto arquitetônico elaborado por Dalilla Menegotto, tem a proposta de oferecer conforto e aconchego. Conta com uma carteira de serviços com diversos atendimentos como tratamentos estéticos e capilares. Entre os procedimentos estão preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, bioestimulação, harmonização glútea e peelings e lasers. Também estão na lista uma gama de protocolos capilares e terapias com tecnologias inovadoras, como microagulhas de ouro com tecnologia robótica e radiofrequência 3D, ultrassom micro e macro focados, mesoterapia sem dor, entre outros.

No espaço, o corpo clínico é especializado e composto por profissionais que preparam uma jornada inesquecível. A proprietária da clínica é graduada em Medicina, pós-graduação em Dermatologia Clínica e em Estética Avançada. Participou e ainda participa de diversos cursos, jornadas e congressos dedicados à Dermatologia clínica e estética no Brasil e no exterior. Sorgatto também é membro-efetivo da Sociedade Brasileira de Medicina Estética (SBME) e da Associação Brasileira de Medicina Estética (ABME).

The post Clínica Sorgatto celebra cinco anos com meeting que ocorrerá anualmente first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .