Caio Barbieri Brasileiros ainda podem resgatar R$ 8,15 bi “esquecidos” no Banco Central

O Banco Central revelou nesta sexta-feira (7) que um total de R$ 8,15 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), marcando um aumento em relação ao valor de quase R$ 7,8 bilhões registrado no mês de abril. Até o momento, os clientes bancários já retiraram R$ 6,78 bilhões do sistema.

De acordo com o BC , o SVR é uma ferramenta que permite a consulta se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Para realizar a verificação e solicitar a devolução dos valores, o único site autorizado é o valor a receber.

Ao comentar sobre a liberação dos valores, um representante do Banco Central destacou que “é fundamental que, para receber os valores, os beneficiários forneçam uma chave PIX para a devolução”. Caso não tenham uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de recebimento ou criar uma nova chave antes de fazer a solicitação.

No caso de valores pertencentes a pessoas falecidas, a consulta só pode ser realizada por herdeiros, testamenteiros, inventariantes ou representantes legais que também devem preencher um termo de responsabilidade para iniciar o processo de recebimento dos valores. Após a consulta no sistema, é necessário entrar em contato com as instituições financeiras responsáveis pelos valores a receber e verificar os procedimentos necessários para resgate.

