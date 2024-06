Redação GPS Arraiá Pet Solidário no Noroeste arrecada verba para proteção animal

Neste sábado (8), o Noroeste será palco da terceira edição do “Arraiá Pet Solidário”, um evento que promete combinar diversão, conscientização e solidariedade para uma causa nobre: a proteção dos animais. O evento, que é gratuito e aberto ao público, destinará toda a verba arrecadada para ONGs e protetoras que resgatam animais de rua ou em situação de maus-tratos.

Com uma vasta programação, o “Arraiá Pet Solidário” contará com comidas típicas como arroz carreteiro, canjica, pamonha, pastel, cachorro-quente, caldos, maçã do amor, chocolate quente, vinhos, além de opções vegetarianas e veganas. A música ao vivo ficará por conta de DJ Nice Moanna, Quadrilha Espalha Brasa, Lampião Elétrico (especializado em forró, xote e baião), Glow Produções, além das apresentações de quadrilhas infantil e adulta, e o cantor sertanejo Daniel Silva.

Para as crianças, haverá um Espaço Kids com infláveis e brincadeiras coordenadas pelo grupo Recreio no Bloco, além da tradicional quadrilha infantil. Os adultos poderão se divertir com o touro mecânico, um espaço instagramável para fotos e selfies, e sorteios de prêmios. Os pets também terão seu momento de destaque com degustação de petiscos e comidas naturais das 16h às 18h.

Uma das grandes ações solidárias do evento será a barraca de doações, destinada a ajudar animais vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

Sthefanie Cunha, idealizadora do projeto e presidente da Associação Resgate Noroeste, destacou a importância do evento: “Todas as ONGs e protetoras dependem de doações para manter o trabalho de resgate que é puramente voluntário. E, nos últimos anos, tivemos uma queda brusca de algo em torno de 50% nas contribuições. Então, a ideia da festa veio como um meio de arrecadação e também de mostrar para a população o esforço que fazemos para seguir o nosso propósito.”

Participarão do evento diversas ONGs de proteção animal, incluindo Mestre dos Gatos, Eu Amo Eu Cuido, Toca Segura, Adoção São Francisco, Ana Paula de Vasconcelos, Adoce uma Vida, Animalis, Reciclapet, Aumigos do Quadradinho, AmigoCão e Resgate Noroeste.

Serviço:

3º Arraiá Pet Solidário

Data: 8 de junho de 2024 – sábado

Horário: 16h às 23h

Endereço: CRENW 3 – estacionamento

Realização: Grupo Resgate Noroeste

