Agendão GPS: Victor e Leo, Nando Reis e última turnê do Natiruts animam Brasília

A capital federal se prepara para um fim de semana recheado de música para todos os gostos! No Funn Festival, que acontece nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), os fãs de MPB vão poder curtir shows de Nando Reis, Barão Vermelho e Biquíni Cavadão no primeiro dia. Já na segunda data, o sertanejo toma conta do Estacionamento 9 do Parque da Cidade, com apresentações de Israel e Rodolffo e Victor e Leo. E para fechar com chave de ouro, o público brasiliense se despede do Natiruts na Arena BRB Mané Garrincha, também no sábado (8). Quer algo diferente dos shows? Confira abaixo o Agendão completo com toda a programação selecionada.

Funn Festival 2024

O Funn Festival 2024 promete agitar Brasília com um line-up imperdível. Na sexta-feira (7), os shows de Nando Reis, Barão Vermelho e Biquíni Cavadão darão o tom da noite. Já no sábado (8), a festa continua com Israel e Rodolffo e Victor e Leo, trazendo o melhor do sertanejo.

Serviço:

Funn Festival

Datas: sexta (7) e sábado (8)

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Ingressos: site

Natiruts em Brasília

Brasília recebe o Natiruts em sua turnê de despedida “Leve com Você”. O show promete uma noite inesquecível com os grandes sucessos da banda na Arena BRB Mané Garrincha. Não perca essa última oportunidade de ver o Natiruts ao vivo na capital.

Serviço:

Natiruts – Leve com Você

Data: sábado (8)

Horário: a partir das 19h

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

TorresmoFest de Brasília

O festival que celebra a proteína suína traz o melhor do torresmo e seus derivados, além de música ao vivo, chopp artesanal, área kids e pet friendly. A entrada é gratuita e a diversão é garantida para toda a família.

Serviço:

TorresmoFest

Datas: quinta (6) a domingo (9)

Horário: 12h às 22h

Onde: Boulevard Shopping Brasília

Show de stand up beneficente “Fechado com o RS”

Cinco humoristas do DF se unem para um show beneficente, arrecadando doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A entrada é mediante doação de itens essenciais, unindo risadas e solidariedade.

Serviço:

Fechado com o RS

Data: sábado (8)

Horário: 20h

Onde: Auditório da Escola Técnica de Santa Maria

Brasília recebe Wine & Farm

O Wine & Farm oferece uma experiência única para os amantes de vinho e gastronomia. Com mais de 90 rótulos de diversos países e uma feira com produtores locais, o evento garante uma noite especial ao lado da Ponte JK. Ingressos a R$35, incluindo taça personalizada e degustação.

Serviço:

Wine & Farm

Data: sábado (8)

Horário: 17h às 22h

Onde: Costelaria Gaúcha Small Farm

Fora do Eixo

A maratona de shows no Fora do Eixo promete esquentar o fim de semana em Brasília com apresentações de pagode, sertanejo e funk. Com uma programação variada, os ingressos antecipados estão disponíveis no site Digital Ingressos, garantindo diversão em dois endereços: SAAN e SIG.

Serviço:

Fora do Eixo

Datas: sexta (7) a domingo (9)

Onde: SAAN e SIG

Feira criativa ARTeira retorna à Praça de Portugal

Celebrando o Dia de Portugal, a Feira ARTeira oferece artesanato, gastronomia e música portuguesa, destacando a cultura lusófona e o talento de artesãos locais. Uma edição especial que promete encantar toda a família com entrada livre e atividades culturais variadas.

Serviço:

Feira criativa ARTeira

Data: domingo (9)

Horário: 11h às 17h

Onde: Praça Portugal, Setor de Embaixadas Sul

Eixão do Jazz

Comemorando o primeiro ano do Eixão do Jazz, a edição deste domingo trará uma super jam session com músicos renomados de Brasília, garantindo uma tarde de jazz e música instrumental inesquecível. A festa inclui food trucks e uma praça de alimentação para completar a experiência.

Serviço:

Eixão do Jazz

Data: domingo (9)

Horário: a partir das 12h

Onde: 207 Norte

Programa Educativo CCBB Brasília

Com atividades culturais gratuitas, o CCBB Brasília apresenta uma programação que celebra a pluralidade cultural, incluindo um bate-papo com o grupo Bumba Meu Boi de Seu Teodoro e o Sarau Literatura Marginal. Um convite à imersão nas tradições locais e nacionais.

Serviço:

Programa Educativo CCBB Brasília

Datas: sábado (8) e domingo (9)

Horários: sábado às 15h, domingo às 17h

Onde: CCBB Brasília

