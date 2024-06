Redação GPS XCO/Circuito de Mountain Bike irá ocorrer neste domingo (9)

O Parque da Cidade, no próximo domingo (9) às 8 horas, receberá o XCO/Circuito de Mountain Bike , e será dividido em 6 categorias. Os competidores serão divididos nas categorias amador (até 30 anos), amador (31 a 49), over (a partir dos 50 anos), pró (todas as idades), feminino (todas as idades) e e-bike (para as bicicletas elétricas).

O evento reunirá 300 participantes e faz parte da programação do Conexão Ambiental, projeto em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Cada volta terá cerca de 5 quilômetros e o número de voltas vai variar de acordo com a categoria. O circuito será realizado no formato XCO Olímpico, com alguns obstáculos.

Para a retirada dos kits, os inscritos deverão comparecer ao estacionamento do parque Ana Lídia no sábado (8) das 8h ao meio dia. No dia do evento, a concentração será no estacionamento 12 do Parque da Cidade, a partir das 7 horas. A premiação está prevista para 13 horas.

O Conexão Ambiental é organizado pelo Instituto Incubadora, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. O evento gratuito no Distrito Federal começa nesta quinta (06), e oferecerá palestras voltadas a preservação do meio ambiente e ao consumo consciente, feira de produtos orgânicos, vacinação antirrábica, feira de adoção de pets e também apresentações do Bloco Eduardo e Mônica e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional.

Programação artística

Sábado 08/06

Eduardo e Mônica

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Hora: 17h

Domingo 09/06

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Hora: 16h

Circuito de mountain bike

Retirada dos kits: sábado 08/06

Hora: 8 às 12

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Prova: 09/06

Concentração: 7h

Largada: 8h

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Serviço | Conexão Ambiental em Comemoração à Semana do Meio Ambiente

Data: 6 a 9 de junho

Entrada gratuita

Classificação livre

