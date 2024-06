Redação GPS Teste do Pezinho garante um futuro saudável para os recém-nascidos

O Teste do Pezinho é um procedimento essencial para a saúde dos recém-nascidos, capaz de identificar precocemente mais de 60 doenças, incluindo patologias genéticas, metabólicas e infecciosas.

Comemorado em 6 de junho, o Dia Nacional do Teste do Pezinho serve como um lembrete sobre a importância deste exame que deve ser realizado nos primeiros dias de vida do bebê.

A pediatra Eliane Cespedes destaca a relevância da triagem neonatal, ressaltando que o Distrito Federal é responsável pela maior triagem do país. De acordo com a médica, o teste é feito de forma simples, coletando gotas de sangue do calcanhar do bebê em papel-filtro.

“Todos os bebês devem passar pelo teste, de forma obrigatória. Tanto os nascidos na rede pública quanto na privada têm acesso aos postos de coleta nas Unidades Básicas de Saúde ( UBS ) do DF”, recomenda.

Além de identificar doenças graves, o Teste do Pezinho Ampliado consegue diagnosticar cerca de 50 doenças raras, como a toxoplasmose congênita, a imunodeficiência combinada grave (SCID) e a atrofia muscular espinhal (AME).

A precocidade no diagnóstico possibilita um tratamento adequado e evita complicações futuras, como sequelas neurológicas ou até mesmo a morte do bebê.

O acompanhamento do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, iniciando com o Teste do Pezinho, desempenha um papel fundamental na identificação de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e na prevenção de problemas futuros.

Segundo a neuropsicóloga Camila Ferrari, esse tipo de estímulo precoce pode garantir um acompanhamento escolar mais eficiente, reduzindo a repetência e evasão, e formar adultos mais funcionais, produtivos e independentes.

A estimulação precoce, com um programa clínico-terapêutico interdisciplinar, busca alcançar o melhor nível de desenvolvimento para cada criança e abrange diferentes aspectos do neurodesenvolvimento.

The post Teste do Pezinho garante um futuro saudável para os recém-nascidos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .