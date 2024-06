Clayton Camargos Saúde e nutrição com Clayton Camargos: pipoca!

Quando se trata de lanches saudáveis, não ocorre escolha melhor do que a velha e boa pipoca – tipo “Sessão da Tarde”. Especialmente por conta das “festas junijulinas” dessa época do ano.

Esse alimento é uma fonte natural de grão integrais, rico em nutrientes e totalmente livre de gordura, açúcar e sódio adicionados.

Devido às suas qualidades nutricionais, pode ser uma escolha interessante para o controle de peso e a prevenção de doenças.

Aqui estão alguns dos benefícios surpreendentes desse lanchinho “Sessão da Tarde”:

Mantém a boa saúde e funcionamento intestinal

A pipoca é extremamente rica em fibras alimentares, especialmente as do tipo insolúvel: são aquelas responsáveis pela eliminação de produtos residuais, uma vez que se ligam especificamente à água, tornando as fezes mais volumosas e mais suaves, com uma passagem rápida e fácil através do cólon. A fibra insolúvel presente na pipoca também ajuda a prevenir o crescimento de bactérias prejudiciais ao intestino, que podem causar inúmeras doenças e algumas infecções.

Suprime naturalmente a fome e controla o apetite

A fome constante ou aumento do apetite pode tornar difícil o controle do peso, especialmente se você comer em grandes quantidades e regularmente. A pipoca pode, naturalmente, suprimir a fome e o apetite, o que é especialmente benéfico para o controle de peso. Devido ao seu alto teor de fibra: é digerida e absorvida lentamente, fazendo você se sentir mais saciado precocemente e por um longo período de tempo. Isso realmente ajuda a reduzir a vontade de comer em excesso.

Menos medo das calorias

Uma xícara de pipoca (estourada) contém apenas 30 calorias. Isso é realmente positivo, especialmente quando comparada com lanches semelhantes, como as batatas fritas – que contêm uma média de 150 calorias por xícara. Além disso, devido aos seus altos níveis de fibras e nutrientes, é muito mais saudável do que as “calorias vazias” presentes na maioria dos lanches com alta densidade energética.

Promove saúde e previne doenças

O consumo regular de alimentos integrais como a pipoca foi clinicamente comprovado para proteger contra doenças cardíacas, Diabetes tipo II, e diversos tipos de câncer. E ainda promove a redução do LDL (“colesterol ruim”) nas paredes arteriais, aumentando os níveis do “bom” colesterol (HDL). Para além disso, devido à a velocidade lenta de digestão: após seu consumo, produz menos picos de aumento de glicose no sangue. Também é incrivelmente rica em polifenóis: são antioxidantes naturais que previnem uma série de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Além disso, vale ter atenção para pipoca de microondas: os benefícios ficam bem reduzidos quando se opta por essa modalidade de cocção, considerando que pode aumentar significativamente a exposição para produtos químicos sintéticos prejudiciais para saúde, como o ácido perfluorooctanóico, que está presente nas embalagens das pipocas de microondas, e ainda o diacetil contido nos aromas artificiais da manteiga. Tais produtos químicos foram associados com um risco aumentado para doenças cardíacas, pulmonares, renais e outros problemas de saúde.

Consumir diariamente de 01-03 xícaras de pipoca, como um lanche, é uma maneira deliciosa e livre de culpa para satisfazer algumas das suas necessidades alimentares.

Simples ou levemente salgada, a pipoca estourada em panela, da forma tradicional ou em pipoqueiras, é a melhor forma de cozinhar este alimento. Lembrando que a adição de óleo representará mais calorias e gorduras, mesmo que se você utilize óleos mais saudáveis.

Seguem links de estudos publicados que pautaram o conteúdo da coluna de hoje e que podem trazer ainda mais informações para reflexões:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18442510/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16227186/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26177664/

Você tem alguma dúvida sobre saúde, alimentação e nutrição? Envie um e-mail para [email protected] e poderei responder sua pergunta futuramente.

Nenhum conteúdo desta coluna, independentemente da data, deve ser usado como substituto de uma consulta com um profissional de saúde qualificado e devidamente registrado no seu Conselho de Categoria correspondente.

Informação é prevenção!

* Clayton Camargos é sanitarista pós graduado pela Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/Fiocruz. Desde 2002, ex gerente da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC) do Ministério da Saúde. Subsecretário de Planejamento em Saúde (SUPLAN) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Consultor técnico para Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa Em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde. Coordenador Nacional de Promoção da Saúde (COPROM) da Diretoria de Serviços (DISER) da Fundação de Seguridade Social. Docente das graduações de Medicina, Nutrição e Educação Física, e coordenador dos estágios supervisionados em nutrição clínica e em nutrição esportiva do Departamento de Nutrição, e diretor do curso sequencial de Vigilância Sanitária da Universidade Católica de Brasília (UCB). Atualmente é proprietário da clínica Metafísicos.

CRN-1 2970.

