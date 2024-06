Redação GPS Psicanalista promove curso gratuito de saúde mental para profissionais da cultura

Artistas e profissionais da cultura terão a oportunidade de participar do curso online gratuito de saúde mental oferecido pela produtora cultural e psicanalista Mariana Frota Sellva, por meio do Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia Criativa (LabFaz). As inscrições estão abertas e os encontros acontecerão de forma virtual.

Segundo Mariana Sellva, a proposta do curso é proporcionar um espaço de escuta e troca para artistas e profissionais da cultura,para discutir questões relacionadas à saúde mental em suas áreas de atuação. A psicanalista ressalta a importância de expressar emoções e sentimentos que muitas vezes são deixados de lado, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

“Em vários momentos deixamos de lado alguns sentimentos, e todos nós temos emoções que necessitam ser expressadas de alguma forma”, diz.

Ao abordar a escolha do que expressar em diversas situações do cotidiano, Mariana destaca a necessidade de lidar com emoções de forma saudável, para evitar possíveis consequências negativas no futuro. Para a psicanalista, a terapia em grupo pode proporcionar uma identificação com as falas dos outros participantes, facilitando o processo de escuta e acolhimento.

Os encontros do curso serão divididos, sendo a primeira etapa um curso online no dia 10 de junho e as mentorias coletivas nos dias 17, 19 e 24 de junho, com durações específicas para cada atividade. A iniciativa quer promover um equilíbrio entre vida profissional e pessoal para os participantes, além de prevenir possíveis adoecimentos ao longo da carreira.

Interessados em participar do curso de Saúde Mental para Profissionais da Cultura podem realizar a inscrição através do link inscrição .

As atividades acontecerão de forma online, a partir das 16h nos dias previamente agendados.

The post Psicanalista promove curso gratuito de saúde mental para profissionais da cultura first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .