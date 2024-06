Novo filme da franquia Jogos Vorazes é confirmado para 2026

Nesta quinta-feira (6), o perfil oficial da franquia Jogos Vorazes anunciou uma grande novidade nas redes sociais: o novo livro da saga será transformado em filme. O aguardado quinto volume, será lançado em março de 2025, e o filme intitulado ‘The Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ (Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, em tradução livre), está previsto para chegar aos cinemas em 20 de novembro de 2026.

A notícia foi divulgada na plataforma X, antigo Twitter, e causou grande alvoroço entre os fãs. Apesar do entusiasmo gerado pelo anúncio, detalhes como direção, elenco e enredo ainda não foram revelados. O que se sabe até o momento é que a trama do novo livro se passa 24 anos antes dos eventos do primeiro da saga, explorando mais a fundo o futuro distópico de Panem.

Welcome to the Second Quarter Quell.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B

— The Hunger Games (@TheHungerGames) June 6, 2024