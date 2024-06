Pedro Reis No ‘Arraial do Paco’, secretário comemora 60 anos

Na última terça-feira (4), o Complexo Cordel , localizado no Park Way, foi palco de uma celebração especial: o aniversário de 60 anos de Paco Britto , atual secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal. Com o tema de Festa Junina, o evento intitulado “Arraial do Paco” reuniu cerca de 400 convidados, incluindo amigos, familiares e importantes figuras políticas.

A decoração, inteiramente temática e oferecida pelo próprio Complexo Cordel, transformou o local em um verdadeiro arraial, com bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas, música tradicional e atrações da da Glow Produções. O ambiente festivo garantiu que os convidados desfrutassem de uma experiência autêntica, celebrando a cultura popular brasileira. As delícias típicas, como pamonha, canjica, quentão e diversas outras iguarias, foram destaque na noite.

Atração musical Comidas típicas Atração da Glow Produções (Atores Hanna Nadine e Higo Leal) Touro mecânico Show Decoração Mesa do bolo

Entre os convidados ilustres, marcaram presença o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha , acompanhado da primeira-dama Mayara Noronha, além do empresário Paulo Octávio e do ex-governador José Roberto Arruda. A festa celebrou a trajetória de Paco Britto e também reforçou os laços de amizade e parceria política que ele mantém com diversas lideranças do DF.

Paco Britto possui uma carreira marcada por importantes contribuições no setor público e privado. Antes de assumir a atual posição de secretário de Relações Internacionais do DF, ele foi vice-governador do Distrito Federal entre 2019 e 2022. Também atuou como secretário de Assuntos Institucionais do Distrito Federal durante o governo de Maria de Lourdes Abadia, entre 2006 e 2007. Além disso, Paco já exerceu funções executivas nas áreas de construção e comérciol.

A noite foi marcada pela alegria, boas conversas e o clima acolhedor característico das festas juninas, deixando memórias especiais para todos os presentes.

Confira quem mais passou pela celebração nas fotos de Rayra Paiva:

Jorge Maurício, Paco Britto, Felipe Ramon e Adalberto Scigliano Graça de Paula, Ana Paula Habka, Sueli Rodrigues,Bruno Tempesta, Elvia Paranaguá, Ana Lúcia Moura e Isaías Aparecido Sueli Rodrigues, Elvia Paranaguá e Bruno Tempesta Paco Britto, Ana Paula Hoff, Cláudia Salomão, Márcio Salomão Deliane Piantella e Marco Aurélio Piantella Ana Paula Mussi e Deliane Piantella Marianna Peixoto, Mirella Ximenes, Vandira Peixoto e Daniele Carneiro Martin A. Mberng, Ana Paula Hoff, Laura Mbeng e Paco Britto Ana Luiza Cascão, Elsinho Cascão, Paco Britto, Paulo Valverde, Diana Valverde, Ana Paula Hoff e Elma Cascão Gustavo Cortez e Romero Jucá Davi Rehem, Philip Schloicka e Flávio Hoff Léo Marques, Guto Valadares, Rodrigo Amaral e Paulo César Cascão Laís Carvalho e Victor Caldas Malu Lourenço, Katharina Hoff e Laís Carvalho Tadeu Filipelli e Afranio Souza Ana Paula Cardoso e Rose Silva Thiago Serrat, Thiago Correia, Ana Paula Hoff e Paco Britto Saru Kafle, Nirmal Raj Kafler Nelma Caixeta, Hélio Albuquerque e Ana Paula Hoff Carol Fleury e Valério Campos Raquel Jones, Lívio Di Araújo e Maristella Amorim Fábio Alves, Ana Lúcia Moura e Malu Apolonio Agaciel Maia e Sanzia Maia João Camilo, Fabiana Braga e Felipe Barroso Marília Neves e Emerson Tormann Juliana Monteiro e a escritora Cláubia Rodrigues Rosana Polanco e Francisco De La Mota Marcelo Galvão e Rafaela Gadelho Valdete Peixoto, Valerio Campos, as netas Geovanna e Rafaella, e Paco Britto Zacarias de Paula, Henrique Moura, Ana Lúcia Moura, Marlene Marques de Paula, Graça de Paula e Yatagan de Souza Pedro Cardoso e Maristella Amorim Cibele Toller e Adriana Cesário Toddy Moreno, Márcio Faria Jr e Mateus Bahia João Cardoso e Regina Cardoso Antônio José Mendes, Sérgio Cardoso e Ney Arruela Carlos Magno, Bui Van Nghi, Sérgio Cardoso e Meshack Kitchen Carlos Magno, Bui Van Nghi, Sérgio Cardoso e Beto Roriz Guilherme Campelo, Duda Moll, Carlos Magno, Sérgio Cardoso e Beto Roriz Emi Rodrigues e Adalberto Scigliano Ekaterina Labertskaya e Carla Hoff Mariana Lourenço, Maria Carolina Lourenço, Maria Luiza Lourenço e Carla Vendramin Beto Roriz, Eldo Gomes, Paco Britto, Lu Correia e Duda Moll Ana Lúcia Moura, Henrique Moura e Paco Britto Meshack Kitchen e Charity Kitchen Benito Liao e Paco Britto Marco Aurélio Mello, Bui Van Nghi, Antônio José Mendes e Paco Britto Ana Paula Hoff, Vinícius de Melo e Lilian Costa Maria Bonita, Gustavo Cunha e Lampião Guto Valadares e José Humberto Flávio Hoff, Carla Hoff e Paulo Hoff Laureen Strzelecki e Gustavo Cruciol Bruno Rangel, Ana Paula Cardoso e Vladimir Almeida Sandro Gomes, Suzi Borges e Ana Paula Habka Ana Paula Marra, Alexandre Leal, Bárbara e Alexandre Patury Arruda e Adalberto Scigliano Sérgio Barreto, Arruda e Caio Barbieri Luiz Lopes Braulio Couto, Márcio Salomão e Bira Macedo Francisco Martins e Benigna Venâncio Luana Oliveira e João Carlos Padilha Marcelo Galvão, Ludmila Galvão, Arruda e Elvia Paranaguá Cláudia Pohl e Fábio Coutinho Bienvenido Ebang e Maria de Carmen Jacinto Januário Maguni e Maria Maguni Mbala Fernandes e Cláudia Fernandes Bruna Nardelli (2) Maria Luisa Fernandes, Vandira Peixoto e Manuella Peixoto

