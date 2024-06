Redação GPS Innova Summit: evento de inovação está com inscrições abertas

Brasília se prepara para sediar a 4ª edição do Innova Summit entre os dias 12 e 14 de junho. O evento, que é uma das maiores conferências de inovação e geração de negócios da América Latina, ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e oferecerá uma programação com a participação de grandes nomes do empreendedorismo nacional.

Entre os palestrantes confirmados estão Otaviano Costa, Felipe Titto, Sandra Chayo, Rony Meisler, Wendell Carvalho, Martha Gabriel, Camila Farani e Marcos Piangers. A expectativa é atrair 30 mil participantes, reunir 150 startups e gerar mais de R$150 milhões em negócios. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site oficial do evento.

Nesta edição o Innova Summit tem como tema central a sustentabilidade, o empreendedorismo e a inovação, sob o mote ‘Conectando mentes por um futuro sustentável’. Os visitantes poderão vivenciar experiências imersivas que demonstrarão as mais recentes soluções inovadoras do mercado. Além de proporcionar conhecimento e oportunidades de networking, o evento serve como uma plataforma de lançamento para projetos e iniciativas que aceleram a inovação no Brasil.

A edição de 2024 traz novidades na disposição dos expositores e no formato do evento, facilitando a conexão entre startups, empresas públicas e privadas, associações, entidades, investidores e visitantes. O apresentador Otaviano Costa será o mestre de cerimônias, conduzindo o palco principal.

Serviço

Innova Summit 2024

Data: 12, 13 e 14 de junho

Horário: Dia 12, a partir de 18h30. 13 e 14 a partir de 14h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília

Entrada Gratuita

Inscrições: https://www.innovasummit.com. br/

