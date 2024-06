FUNN Funn Festival 2024 entra no segundo mês com programação imperdível

O Funn Festival 2024 entra em seu segundo mês com uma programação de tirar o fôlego. Após um primeiro mês repleto de shows inesquecíveis, o festival continua a oferecer experiências musicais únicas no Parque da Cidade, em Brasília. Apresentado pela Caixa Econômica Federal com patrocínio dos Correios e do Governo Federal, o evento promete agitar ainda mais a capital com uma agenda diversificada.

Próximas Atrações:

7 de junho – O rock nacional domina o palco com Nando Reis, Barão Vermelho e Biquini. Os fãs poderão reviver os grandes sucessos dessas bandas icônicas que marcaram gerações, em uma noite repleta de energia e nostalgia.

8 de junho – No dia 8 de junho, o sertanejo será a estrela da noite com as duplas Israel & Rodolffo e Victor & Leo. Com suas canções românticas e animadas, eles prometem uma apresentação cheia de emoção e interação com o público.

14 de junho – A diversidade musical toma conta com Boyce Avenue, Lagum e Vitor Kley. Será uma noite dedicada ao pop e ao surf music, trazendo sucessos internacionais e nacionais que garantem agradar a todos os gostos.

15 de junho – O sertanejo volta ao palco no dia 15 de junho com César Menotti & Fabiano, Leonardo e Thiago Carvalho. Prepare-se para uma noite emocionante, com hits que farão o público cantar junto do início ao fim.

21 de junho – A mistura de samba e pop rock será a atração principal com Fundo de Quintal, Roupa Nova e Paulo Ricardo (RPM). Uma noite que promete encantar diferentes gerações com músicas que fizeram história.

Paulo Ricardo, vocalista da lendária banda RPM, trará ao Funn Festival um show repleto de clássicos do rock nacional. Com sua voz inconfundível e presença de palco carismática, Paulo Ricardo proporcionará ao público uma viagem nostálgica pelos grandes sucessos de sua carreira.

22 de junho – O rap e o funk invadem o Funn Festival com Filipe Ret, Caio Lucas e MC Maneirinho. Filipe Ret, com suas letras impactantes e poesia urbana, promete um show inesquecível, repleto de reflexões e rimas poderosas.

O rapper Filipe Ret subirá ao palco trazendo suas letras poéticas e impactantes. Conhecido por abordar temas como superação e reflexões urbanas, Ret promete um show poderoso e envolvente, conectando o público com suas histórias e rimas marcantes.

28 de junho – A noite de 28 de junho será comandada por Lulu Santos e Samuel Rosa. Esses ícones da música brasileira trarão um repertório recheado de sucessos, garantindo uma experiência inesquecível para o público.

29 de junho – Encerrando o mês, o dia 29 de junho será dedicado ao pagode com Belo, Turma do Pagode, Raça Negra e Pagode do Adame. Uma noite para dançar e cantar ao som dos maiores clássicos do gênero, celebrando a alegria e a música brasileira.

Sobre o Funn Festival 2024

Realizado no Parque da Cidade, em Brasília, de 10 de maio a 29 de junho, o Funn Festival é o maior evento de inverno do Brasil. Com uma temática envolvente de “Terra do Nunca”, o festival oferece uma programação diversificada que inclui grandes nomes da música brasileira, gastronomia típica, atividades culturais e muito mais, esperando atrair mais de 300 mil pessoas ao longo de sua duração.

O Funn Festival 2024 não é apenas sobre música; é uma experiência completa de entretenimento para todas as idades. O complexo de diversões do festival é um verdadeiro parque de diversão a céu aberto, oferecendo uma variedade de atrações para encantar o público. Os visitantes podem desfrutar de uma imponente roda-gigante, uma emocionante montanha-russa, um encantador carrossel e uma brinquedoteca cheia de atividades para as crianças. Além disso, o teatro Funntasia apresenta espetáculos mágicos e interativos para toda a família.

A praça de alimentação oferece uma diversidade de opções que agradam todos os paladares. Entre os restaurantes destacam-se Girafas, conhecido por seus pratos rápidos e saborosos, e Coco Bambu, famoso por suas delícias à base de frutos do mar. Os amantes de pizza podem se deliciar na Domino’s, enquanto aqueles que preferem um café ou um lanche rápido têm à disposição o Café e um Chêro e Dunkin Donuts. Para quem busca uma refeição mais sofisticada, o festival oferece o refinado Lá Chaumière e o tradicional Empório Árabe. Outras opções incluem o irresistível Dudu Pastel, as guloseimas da Happy Harry, e os açaís refrescantes do Açaí Puríssimo. Não poderiam faltar as sobremesas, garantidas pela Dulce Far Niente. Com tantas opções, o Funn Festival promete agradar todos os gostos, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível para seus visitantes.

Anote na agenda!

O festival não para por aqui! Nos dias 7 e 8 de junho, o festival continua com apresentações imperdíveis de Nando Reis, Barão Vermelho, Biquini Cavadão, Israel & Rodolffo e Victor & Leo.

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento e também estão disponíveis para compra na bilheteria do próprio festival, localizada no Estacionamento 09 do Parque da Cidade, em Brasília, e nas lojas do do Café e um Cherô da Asa Sul, CLS 107 Sul, Bloco C – Loja 02, Asa Norte, SCLN 109 Norte, Bloco C – Loja 37 e Noroeste, CLNW EQ 2/3, Bloco K, Edifício Ícone – Loja 04.

O Funn Festival é apresentado pela Caixa Econômica Federal, com patrocínio dos Correios e do Governo Federal. Clientes Cartões Caixa têm até 20% de desconto nos ingressos adquiridos no site .

SERVIÇO:

Estacionamento 9, Praça das Fontes, Parque da Cidade-Brasília/DF

Funcionamento:

Sexta-feira a partir das 18h

Sábado e domingo a partir das 9h

