Redação GPS Fogo de Chão abre nova unidade no Lago Paranoá, em Brasília

O Fogo de Chão Brasília está repleto de novidades e em novo endereço. Localizado no Complexo Empresarial Beira Lago, área do Clube Esportivo Sul, um dos principais destinos de entretenimento, comércio e compras de Brasília e próximo à Esplanada, o restaurante agora oferece inclusive um convidativo deck com uma belíssima vista para o Lago Paranoá.

“Estamos muito entusiasmados em continuar o nosso compromisso de proporcionar experiências gastronômicas memoráveis durante a semana e finais de semana e ansiosos para receber os clientes e parceiros em Beira Lago para lhes proporcionar descobertas culinárias exclusivas” , afirma Paulo Antunes, Country Manager Brasil.

Projetado em parceria com a agência de arquitetura e design Farné, o restaurante mostrará a recente transformação da marca Fogo com plataformas de design e inovação aprimoradas em um ambiente acolhedor, atemporal e acessível . As inovações incluem uma Mesa de Saladas projetada em mármore branco de Carrara, onde o cliente encontra uma vasta oferta de receitas com ingredientes frescos, queijos importados, antepastos, entre outros destaques.

O Fogo de Chão Beira Lago também contará com uma churrasqueira estilo península, batizada como Penísula Grill. Situada no centro do restaurante, apresenta, de forma proeminente, uma visão de 360°, proporcionando aos clientes um lugar na primeira fila para conferir de perto a preparação das carnes assadas pelos gaúchos.

Na nova unidade, o Bar Fogo e os salões terão espaços de convívio envolventes para melhorar ainda mais a experiência dos clientes, proporcionando áreas convidativas para degustação dos petiscos durante o Happy Hour , drinks autorais, vinhos e cachaças premiadas e, claro, do rodízio completo.

As áreas para eventos, que recebem grupos sociais ou corporativos por meio de pacotes customizados, também foram revitalizadas. Com estrutura completa, as salas, totalmente privativas, são climatizadas e possuem isolamento acústico e equipamentos multimídia de última geração.

Outro destaque da unidade é o Dry Aged Cabinet que exibirá os deliciosos cortes indulgentes maturados a seco como o Tomahawk. Estas opções do menu, servidas à la carte são verdadeiras iguarias pois ganham um adicional de sabor e suculência, além de textura amanteigada, um verdadeiro convite aos clientes da Fogo de Chão. Além disso, a unidade trará ainda os cortes mais desejados pelos amantes da carne: NY Strip e Fraldinha da raça Wagyu.

Para saber mais sobre como vivenciar a experiência Fogo de Chão, visite www.fogodechao.com.br ou acesse @fogodechaobr.

Confira como foi o jantar de abertura pelas lentes de Fernando Pires:

Sobre o Fogo de Chão

O Fogo de Chão é um restaurante de renome internacional que permite que seus clientes descubram uma novidade a cada instante. Fundada no sul do Brasil em 1979, transformou a tradicional arte secular de preparo do churrasco em um descobrimento de experiência gastronômica cultural. As unidades oferecem cardápios diferenciados para todas as horas do dia, incluindo almoço, jantar e eventos para grupos sociais ou corporativos, além do serviço completo de catering e opções para levar e entregar. Atualmente a rede de restaurantes possui mais de 70 lojas em todo o mundo, incluindo países como o Brasil, Estados Unidos, México e Oriente Médio.

