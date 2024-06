Redação GPS Fest Rock Brasília anuncia bandas selecionadas

O Fest Rock Brasília, maior evento de rock autoral voltado exclusivamente para bandas do Distrito Federal e Entorno, ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho na Torre de TV. A programação completa inclui 16 bandas escolhidas através de um chamamento público realizado entre 20 e 29 de maio, além de quatro grupos convidados especialmente para o festival. Com mais de 200 inscrições, o evento reafirma a importância do rock como patrimônio cultural e imaterial da região.

Com entrada gratuita, o Fest Rock Brasília celebra o Dia do Rock Brasiliense. As bandas selecionadas receberão um cachê de R$ 4,5 mil por sua participação. A produtora cultural Táta Cavalcanti, sócia-diretora da Capital do Rock Produções e co-realizadora do evento junto ao Instituto Latinoamerica, explica a importância do evento.

“O festival fomenta a cadeia criativa dos rockers do DF, que está num momento muito interessante. O rock está sendo mexido e há uma satisfação no ar. Um despertar dos artistas, músicos e compositores do rock autoral”, ressalta Táta Cavalcanti,

Para Atanagildo Brandolt, presidente do Instituto Latinoamerica e um dos idealizadores do Fest Rock Brasília, o principal objetivo do festival é revitalizar a cena roqueira da capital. “Vamos recolocar a Capital Federal na rota do Rock, não só com saudosismo de bandas que se reagruparam para o evento, mas principalmente oportunizando espaço e equipamentos de última geração e máxima qualidade para os novos talentos. A arte da inventividade e da expressão contemporânea terá um espaço para sua manifestação na Torre de TV”, ressalta.

Serviço

Fest Rock Brasília

Quando: 15 e 16 de junho (sábado e domingo)

Horários: Sábado, das 16h às 23h. Domingo, das 15h às 22h

Local: Torre de TV (Eixo Monumental)

Classificação indicativa: livre

Mais informações: https://festrockbrasilia.com.br/

