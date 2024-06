Emanuelly Fernandes Embaixada do Reino Unido comemora aniversário do rei Charles

Nessa quarta-feira (5) a embaixada do Reino Unido no Brasil celebrou o aniversário do rei Charles III, na residência oficial da embaixadora Stephanie Al-Qaq. Este evento anual é uma tradição importante que fortalece os laços históricos entre o Reino Unido e seus parceiros globais, incluindo o Brasil.

Entre os convidados, destacou-se a presença do líder indígena Raoni Metuktire OMC, Cacique da etnia Caiapó, amplamente reconhecido por sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. A amizade entre o Cacique Raoni e Charles III sublinha a prioridade que ambos dão ao ativismo ambiental. O rei tem defendido, desde cedo, pautas como a proteção das florestas.

O Reino Unido tem colaborado com o Brasil em áreas como clima, meio ambiente, natureza e energia. A presença do Cacique Raoni na celebração simboliza a importância das relações entre o Reino Unido e as comunidades indígenas brasileiras.

O evento contou com a presença de diversas autoridades dos governos brasileiro e internacional, evidenciando o compromisso de amizade e cooperação entre o Reino Unido e o Brasil.

A Embaixadora Stephanie Al-Qaq destacou a relevância da ocasião, que celebrava o aniversário do rei Charles III, e comentou sobre o estado de calamidade que o Rio Grande do Sul vem enfrentando.

“O Brasil está muito presente nos pensamentos do rei, principalmente depois dos eventos catastróficos no Rio Grande do Sul. O rei enviou uma carta pessoalmente ao presidente Lula, expressando sua preocupação e dando condolências. Também gostaria de expressar minha solidariedade com quem perdeu entes queridos. O Reino Unido, já apoiou o Rio Grande do Sul com mais de R$ 6 milhões em ajuda humanitária”, detalhou a embaixadora.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Vanessa Castro:

Naseem Al-Qaq e Lila Dawes Shin MyungJoo, Taube e Roberta Azevedo Nataly Castro Fábio Meirelles, Mariana Cartaxo e Mariana Filizola Michelle Horovits e Thaís Mesquita (Capes) Nayane Campos e Nataly Castro Julia Wolff, João Santos, Vitoh Noia e Marcela Tomaz Melanie Hopkins (Vice Embaixadora do Reino Unido) Thaís Mesquita Embaixadora Stephanie Al-Qaq Romas, Derrick Mboyise, Philiswa Mboyise e Wenny Valéria Lessa Vicente Viana e Deputado Federal Zeca Dircel Graeme Cummings Embaixador do Cameroun no Brasil Martin Mbeng e Embaixatriz Laura Mbeng Almirante Ávila e Ana Lúcia Vanessa Toledo, Paulo Toledo e Eloísa Azevedo Rodrigo Rollemberg e Juliana Moura Bueno Grace Tavares e Paula Trovizo Heloísa Azevedo e Lucília dos Anjos Jade Santos Jaqueline Pereira e Bruno Bath Kelvin Nanda e Ravi Nanda Kelvin Nanda, Ravi Nanda, Hiro Fujita e Maya Fujita Letícia Holanda, João Santos e Júlia Wolff Marcella Andrade, Melanie Hopkins e Susan Abbott Marina Aranha, Cacique Raoni Metuktire e Dario Durigan Embaixadora Stephanie Al-Qaq Jackie Smith e Asako Kedoin Jia Yi Sim, Graeme Cummings e Tonje Sodal Romas e Wenny Gregorio Wasielewski e Marcel Jesus Embaixatriz Laura Mbeng e Embaixatriz Elsie Cortese Aniversário do Rei Charles III na Embaixada do Reino Unido David Morgan e Abbie Morgan Aniversário do Rei Charles III na Embaixada do Reino Unido Marcelo Chaves, Marcelo Jorge e Murilo Fagundes Cacique Raoni Metuktire André Aquino, Bruna Cerqueira e Jean Benevides Alisson Ramon, Saumineo Nascimento e Luiz Carlos Alessandro Barreto e Vanubia Brasil

