Em dia de alta tensão, Hamas tenta invadir Israel após bombardeio em escola de Gaza

Terroristas do grupo terrorista Hamas tentaram invadir o sul de Israel através do posto de fronteira de Kerem Shalom, nesta quinta-feira (6), e entraram em confronto com as Forças de Defesa de Israel (FDI). Um soldado israelense e três terroristas do Hamas morreram. Um dos terroristas fugiu para a Faixa de Gaza

A tentativa de invasão ocorreu pouco antes do amanhecer. Soldados israelenses detectaram movimentos suspeitos perto da fronteira e iniciaram uma patrulha na área. O Exército israelense considera que a área que os terroristas entraram é uma zona tampão e proíbe que civis palestinos passem pelo local.

Os terroristas estavam armados com foguetes RPG e abriram fogo quando viram as tropas israelenses, segundo a mídia local. Dois foram mortos em um ataque de drone e um terceiro por um tanque israelense. O grupo terrorista Hamas assumiu a responsabilidade pelo ataque. As FDI apontaram que não houve violação do território israelense e que o episódio está sendo investigado. A morte do soldado Zeed Mazarib elevou para 290 o número de soldados mortos na guerra entre Israel e o grupo terrorista.

Bombardeio em escola

A tentativa de invasão ocorreu em meio a bombardeios israelenses no enclave palestino. Tel-Aviv afirmou ter sido responsável pelo ataque aéreo que atingiu uma escola da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) no campo de refugiados de Nuseirat, na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira. Segundo as Forças Armadas israelenses, o local abrigava uma base do grupo terrorista Hamas.

#Nuseirat Another @UNRWA school turned shelter attacked, hit overnight by Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA

Targeting @UN premises or using for military purposes cannot become the new norm. This must stop & all those responsible be held accountable. https://t.co/3satenCRe8

— UNRWA (@UNRWA) June 6, 2024