Coquetel marca inauguração do salão Bioma em Brasília

Na noite desta quarta-feira (5), Brasília recebeu a inauguração do Salão Bioma , tradicionalmente conhecido em São Paulo , agora na Asa Norte. O evento contou com um coquetel exclusivo para convidados, animado pela atração musical do DJ Igor Arruda. A celebração marcou a expansão da marca, que se diferencia por uma abordagem que vai além da estética capilar, buscando o cuidado integral das pessoas.

A gestora da marca, Cris Dios, esteve presente no evento e destacou o propósito da empresa: “Uma empresa de beleza pautada em cuidar das pessoas” . A marca já está presente em mais de 12 estados brasileiros e se sobressai por suas práticas empresariais alinhadas aos critérios ESG, englobando sustentabilidade, responsabilidade social e transparência.

O Salão Bioma, sob a assinatura de Jackeline Monteiro e Giordano Bomfim no Distrito Federal, reflete um desejo antigo dos fundadores de trazer produtos naturais e sustentáveis para a capital. “Inspirada pela filosofia de sustentabilidade e cuidado ambiental da marca Laces and Hair” , afirmou Jackeline Monteiro.

Giordano Bomfim ressaltou a exclusividade da proposta em Brasília: “Não há nenhum salão que tenha uma proposta semelhante aqui na capital. E nós identificamos muitas pessoas que buscam seguir essa direção”.

Com o licenciamento da marca Laces and Hair, o Salão Bioma possui liberdade para adaptar serviços e preços, mantendo sempre os valores de sustentabilidade e bem-estar que definem a marca.

Confira quem passou pelo coquetel pelas lentes de Rayra Paiva:

Jackeline Monteiro, Jacira Doce, Jéssica Amorim e Giordano Bomfim Giordano e Jordan Bomfim Cecília Borges e Vinicius Nunes Pietra Oliveira Camilla Helen, Guilherme Araújo, Júlia Jordão e Ianca Gomes Tiago Gebrim, Cyntia Ashiuchi, Mirzan Duarte e Beatriz Falcão Ihav Hair, Joyce Feitosa, Marianna Prado, Sâmia Leite, Maria Alice, Sophia França e Jackeline Monteiro Priscila Freiras, Jackeline Monteiro e Maurício Martins Jacira Doce Thamires Barros Cibele Tenório, Camilla Helen e Vivian Fernandes Giordano Bomfim, Jackeline Monteiro e Jordan Bomfim Cris Dios e Carina Melo Equipe Bioma Érica Cidade e Carol Dutra Juliana Bandeira, Jackeline Monteiro, Giordano Bomfim e Bruno Aguiar Gláucie Lima Jordan Bomfim, Amanda Reis e Milton Souza Rafael Campos, Jacira Doce e Maria Vidigal Jackeline Monteiro, Cecília Borges e Giordano Bomfim Cris Dios e Gláucie Lima

