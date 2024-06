Redação GPS Banco quer bens de Jair Renan Bolsonaro para pagamento de dívida

Um banco apresentou um novo pedido na 1ª Vara Cível de Brasília ( TJDFT ) para que Jair Renan Bolsonaro seja intimado e que seja realizada a busca de ativos financeiros do filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, a fim de garantir o pagamento de uma dívida de R$ 360 mil. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, em 16 de maio, um oficial de Justiça tentou intimar Jair Renan em um endereço no Lago Sul, em Brasília (DF), porém não obteve sucesso. As tentativas anteriores haviam ocorrido no Estádio Mané Garrincha, local onde a empresa Esfera Arena e Negócios estava atuando.

Após a tentativa frustrada, a instituição financeira solicitou um novo mandato de citação e a pesquisa de ativos financeiros, mas a Justiça apenas deferiu a citação em Balneário Camboriú (SC). O banco, na petição mais recente, reforça o pedido pela pesquisa de bens a fim de buscar ativos financeiros em nome de Jair Renan.

O filho “04” de Jair Bolsonaro é réu por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, após a Justiça do Distrito Federal acatar a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Jair Renan foi alvo da Operação Nexum, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por supostamente participar de uma associação criminosa com o objetivo de obter vantagens econômicas de forma indevida. A situação envolvendo o filho do ex-presidente segue em processo judicial e a busca por ativos financeiros é mais um capítulo nesse contexto.

