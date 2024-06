Redação GPS Arena BRB recebe o ITF Sand Series Brasília Classic 2024

A quarta edição do ITF Sand Series Brasília Classic, um dos principais torneios de Beach Tennis do mundo, está confirmada para acontecer entre 10 e 16 deste mês, na Arena BRB, na capital federal, com o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF.

“Brasília tem se consolidado como o cenário ideal para a realização de grandes eventos esportivos. E agora vamos receber de braços abertos o ITF Sand Series Brasília Classic 2024, torneio expressivo de Beach Tennis, modalidade que vem crescendo muito aqui no DF. Ao mesmo tempo em que a cidade oferece toda a estrutura para sediar esse torneio, o Sand Series também se concretiza como uma excelente oportunidade na geração de emprego e renda e fortalecimento do turismo”, destaca Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do GDF.

O evento de Brasília é um dos quatro ITF Sand Series Classic do calendário mundial, considerados os Grand Slam do Beach Tennis. O título “Classic” foi dado aos eventos inaugurais do ITF Sand Series e Brasília foi a primeira cidade no mundo a receber um torneio desse porte a partir de 2021.

“Mais uma vez, Brasília será palco do ITF Sand Series Classic. O evento vai favorecer os adeptos da modalidade, além de oportunizar o convívio com seus ídolos. Nossa cidade está aberta e preparada para receber eventos como este. É uma excelente competição para Brasília, que respira esporte e abriga amantes de diversas modalidades”, afirma Julio Cesar Ribeiro, deputado federal pelo DF.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp, ter um evento desse porte e consolidado mostra a força que o Beach Tennis tem no país. “Através de muito trabalho e planejamento da CBT, o esporte tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil. A Confederação sempre trabalha em prol para que as Federações e promotores possam realizar grandes eventos. O Sand Series é mais um desses passos. Desta forma, damos mais oportunidades para os nossos atletas somarem pontos importantes nos rankings da ITF. Além disso, eles podem investir em suas carreiras, já que eles ganham em dólar e gastam em real”, explica.

Novas experiências para os jogadores, públicos e patrocinadores

Ao longo dos anos, o ITF Sand Series Brasília Classic se tornou um dos eventos mais emblemáticos e icônicos do Beach Tennis mundial, introduzindo inovações e padrões de qualidade que elevaram o esporte a novos patamares. A edição deste ano promete superar as expectativas trazendo uma experiência ainda mais completa para os atletas e amantes do esporte, com mais novidades, atrações e entretenimento.

“Pelo quarto ano seguido, Brasília realiza o ITF Sand Series Brasília Classic, consolidando a capital federal na rota dos grandes eventos internacionais e atraindo a atenção de atletas do mundo inteiro. E não só isso. Com uma infraestrutura completa não só para a competição como também para o fã do Beach Tennis, o evento ainda promove o desenvolvimento da modalidade na cidade com a realização do torneio amador, com cerca de 400 atletas inscritos, que é disputado paralelamente ao profissional, além de proporcionar aos atletas amadores experiências inesquecíveis”, afirma Sergio Oprea, presidente da Federação Brasiliense de Tênis.

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 será realizado na Arena BRB, localizada ao lado do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, numa área de 12 mil metros quadrados. O espaço contará com oito quadras com arquibancadas cobertas, sendo que a quadra central terá 1.500 lugares, áreas de relacionamento, área reservada para atletas amadores, profissionais e imprensa e estrutura de transmissão internacional.

Além do Boulevard Monumental com 800 metros quadrados cobertos, praça de alimentação, estandes, ativações palcos, área de convivência, uma praia artificial com pedalinhos para o público, e estacionamento privativo.

Ingressos gratuitos

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 terá disponível uma cota de ingressos gratuitos, por meio da parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, que poderá ser solicitado através do site www.bilheteriadigital.com .

Os melhores do mundo estarão em Brasília

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 contará a participação dos melhores atletas do mundo, de 13 a 15 de junho, quando será disputada a chave principal da competição. Antes, no dia 12, acontece o qualifying. O torneio distribuirá uma premiação de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis).

Já estão definidas as duplas cabeças de chaves da competição. No feminino, Patricia Diaz (VEN)/Rafaella Miiller (BRA), cabeça 1; Flaminia Daina (ITA)/Nicole Nobile (ITA), cabeça 2; Sophia Chow (BRA)/Vitória Marchezini (BRA), cabeça 3, Giulia Gasparri (ITA)/Ninny Valentini (ITA), cabeça 4; Sofia Cimatti (ITA)/Greta Giusti (ITA), cabeça 5; Veronica Casadei (ITA)/Marcela Vita (BRA), cabeça 6; Juliana Nogueira (BRA)/Isadora Simões (BRA), cabeça 7; e Eva Palos (ESP)/Giulia Trippa (ITA).

No masculino, as duplas favoritas são: Nicolas Gianotti (FRA)/Mattia Spoto (ITA), André Baran (BRA)/Michele Cappelletti (ITA); Nikita Burmakin/Tommaso Giovannini (ITA); Maksimilians Andersons (LAT)/Antonio Ramos (ESP); Federico Galeazzi (ITA)/Hugo Russo (BRA); Fabricio Neis (BRA)/Allan Oliveira (BRA); Leonardo Branco (BRA)/Mathieu Guegano (FRA); e Giovanni Cariani (BRA)/Daniel Mola (BRA).

Além do ITF Sand Series, o evento terá também a disputa do ITF BT 50, nos dias 10 e 11 de junho, e do ITF BT10, no dia 16, e o torneio amador dividido em várias categorias – A, B, C, 40+ e 50+.

Confira a programação prévia:

Profissional

10 e 11/06 – ITF BT50

12/06 – ITF Sand Series Brasília Classic – Qualifying

13 a 15/06 – ITF Sand Series Brasília Classic – Chave Principal

16/06 – ITF BT10

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 tem o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, com o patrocínio da Alto Giro, SESC Fecomércio e o apoio do Banco BRB, Meliá Brasil XXI, Porsche, Eurobike, Nox, Talk e Lessence. O Evento é realizado pela Federação Brasiliense de Tênis, com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Internacional de Tênis (ITF).

The post Arena BRB recebe o ITF Sand Series Brasília Classic 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .