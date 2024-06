Beatriz Lima Leal Alberta Ferretti faz takeover em Mallorca

No verão do hemisfério norte, é comum famosas grifes decorarem hotéis e beach clubs nos summer hotspots ao redor do mundo. Pela primeira vez, a marca italiana Alberta Ferretti faz um takeover em um destino verão. O local escolhido foi o Hotel de Mar Gran Meliá em Mallorca, nas ilhas Baleares espanholas, que celebra seus 60 anos em 2024 e também nunca tinha feito uma colaboração do gênero.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hotel de Mar, Gran Meliá (@hoteldemargm)

Toda a área externa do hotel está com um toque de Alberta Ferretti no bar e restaurante do Pool Club, além da praia privada de Sandy Cove, é possível encontrar espreguiçadeiras, loungers, guarda-sóis, cortinas de gazebo, sofás e almofadas com os designs da estilista.

O beach club teve seu nome mudado em homenagem à ação com a estilista: Bombón Pool Club by Alberta Ferretti. Além disso, no restaurante do hotel ela tem um coquetel em sua homenagem, chamado “Alby”, feito com vodka, menta fresca, e um “ingrediente secreto”.

“ Ao longo dos anos eu recebi pedidos parecidos, mas esse é um destino tão único com sua arquitetura característica e localização na praia, mas rodeado de um jardim encantador e uma vegetação exuberante que eu não poderia recusar a oferta. Eu amo a natureza, e me apaixonei pelo local “, disse Alberta Ferretti.

À beira-mar em Illetas e com arquitetura assinada pelo famoso arquiteto catalão José Antonio Coderch, o Hotel de Mar Gran Meliá foi carinhosamente apelidado de “El Chocolate”, por sua cor e estrutura coberta de azulejos marrons.

O objetivo de Alberta Ferretti foi adaptar seus designs à paisagem natural do espaço do hotel, sem exageros. Todo o takeover da estilista foi produzido na Itália. “ A chave é reconhecer e celebrar o estilo e a identidade do local, que deve ser predominante ”, explica.

