Ação promove limpeza no Lago Paranoá no sábado (8)

No próximo sábado (8), o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal ( SLU-DF ) realizará uma importante ação de limpeza no Deck Norte do Lago Paranoá , na altura da 416 Norte. A iniciativa faz alusão à Semana do Meio Ambiente e conta com a parceria de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal.

A ação de limpeza, gratuita e aberta à população está marcada para as 8h, vai remover resíduos e promover a conservação do Lago Paranoá, um dos principais pontos turísticos e de lazer de Brasília. Além da limpeza das margens do lago, a atividade incluirá a participação de mergulhadores para a coleta de lixo subaquático, garantindo uma limpeza mais completa e eficaz.

“O SLU convida todos os cidadãos a se unirem a essa causa, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida na nossa cidade. Para participar, basta comparecer ao Deck Norte do Lago Paranoá”, afirma o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Serviço

Limpeza no Lago Paranoá – Semana do Meio Ambiente

Data: sábado (8), a partir das 8h

Local: Deck Norte do Lago Paranoá

*Com informações do SLU

