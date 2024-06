Redação GPS Sessão no Congresso Nacional celebra os 150 anos da imigração italiana para o Brasil

O Congresso Nacional celebrou, nesta quarta-feira (5), o 150° aniversário da imigração italiana para o Brasil. A sessão solene relembrou a chegada do navio “La Sofia”, em 17 de fevereiro de 1874, no porto de Vitória (ES), após pouco mais de um mês de viagem – a embarcação partiu de Gênova, com 388 pessoas a bordo, no dia 3 de janeiro daquele ano.

A sessão foi organizada em parceria pela Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália e a Embaixada da Itália e contou com a presença de autoridades dos dois países, que puderam reconhecer a profunda contribuição dos imigrantes italianos para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil. A cerimônia foi presidida pelo deputado fede4ral Luiz Fernando Faria (PSD-MG), presidente da Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália.

A sessão foi marcada ainda por homenagens foram prestadas aos imigrantes italianos e seus descendentes, como a entrega do selo comemorativo criado pelos Correios, em parceria com a Embaixada da Itália , que celebra o sesquicentenário. O selo foi entregue pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, ao embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e ao deputado Luiz Fernando Faria.

Outro destaque foi a exibição do vídeo produzido pela Embaixada da Itália, destacando a contribuição dos imigrantes para o Brasil em diversas áreas, como agricultura, indústria, gastronomia, arquitetura e artes. As imagens e depoimentos emocionaram os presentes e reforçaram a importância da herança italiana na construção da identidade brasileira.

A cerimônia contou ainda com a participação do presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Itália-Brasil, Eros Biondini, e do deputado do Parlamento italiano eleito no exterior, Fabio Porta, além de deputados que integram a Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália, como Gilson Daniel, Evair Vieira de Melo e Julia Zanatta, Requerente.

A sesssão solene ocorre na mesma semana que a República da Itália comemorou seus 78 anos com uma grande festa na embaixada, realizada na noite desta terça-feira (4). Na ocasião, o embaixador Alessandro Cortese lembrou a herança italiana e os sólidos laços de amizade e cooperação que continuam a prosperar entre os dois países.

