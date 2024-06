Tiago Fernandes Sesc lança projeto “Palco Giratório” com a presença de Paulo Betti

Nessa terça-feira (4), aconteceu no Teatro Sesc Garagem, situado na 913 Sul, o lançamento do “Palco Giratório”, o maior projeto itinerante de artes cênicas do país. O evento, restrito a convidados, contou com a presença do renomado ator Paulo Betti, que conversou com a equipe do GPS | Brasília e apresentou o espetáculo “Autobiografia Autorizada”. A estreia para o público será nesta quinta-feira (6) com a peça “Herança”, produção que foi agraciada com o Prêmio Bibi Ferreira de Teatro no ano passado.

A 26ª edição do Palco Giratório circulará em todo o país até dezembro, com 404 apresentações e 264 cursos e oficinas, realizadas por 17 grupos artísticos. Espetáculos de teatro, dança e circo compõem a programação dessa edição, que alcançará 80 cidades de 25 estados e Distrito Federal.

No DF, serão 14 espetáculos com diversas temáticas, que retratam importantes questões em debate na sociedade, como a intergeracionalidade, a negritude, a acessibilidade e a inclusão. As apresentações acontecerão principalmente no Teatro Garagem (913 Sul), mas também estão previstos eventos nas unidades do Sesc do Gama, do Setor Comercial Sul e da 504 Sul.

As crianças também são contempladas no circuito. A opereta infantojuvenil “Cabelos Arrepiados”, da companhia Buia Teatro de Manaus, é um exemplo. Premiado como Melhor Grupo de Teatro do Brasil em 2022, o grupo traz um espetáculo inspirado na literatura fantástica de autores como Edgar Allan Poe e Tim Burton. O circo também está representado na circulação com espetáculos como “Mar Acá”, do Grupo Locômbia Teatro de Andanças, formado por atores colombianos que vivem em Roraima.

Presença Ilustre

Para o lançamento oficial da edição 2014 do Palco Giratório, o Sesc convidou Paulo Betti, ator que se considera fruto da instituição. Na ocasião, o ator apresentou o espetáculo que conta um pouco da sua vida de forma bem humorada e emcionante. Confira abaixo a declaração exclusiva que Paulo Betti concedeu ao GPS:

Segue abaixo a lista dos espetáculos que vão compor o projeto neste ano:

Herança- Cia. Burlantins (MG)

Quatro Luas – O Bando Coletivo de Teatro (PE)

O equilibrista – Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas (DF)

Mundos – Uma viagem musical pela infância dos cinco continentes, Grupo Maria Cutia de Teatro (MG)

Nuvem de pássaros – Movidos Dança (RN)

Similitudo – Projeto PÉS, Teatro-Dança para Pessoas com Deficiência (DF)

Maria Firmina dos Reis – Núcleo Atmosfera (MA)

Mar Acá – Grupo Locômbia Teatro de Andanças (RR)

Cabelos arrepiados – Buia Teatro Company (AM)

Alegria de náufragos – Coletivo Ser Tão Teatro (PB)

Adobe – Luciana Caetano – Grupo Solo de Dança (GO)

Leci Brandão – Lapilar Produções Artísticas (RJ)

*Em todos os dias a entrada é gratuita

