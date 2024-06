Beatriz Lima Leal Rihanna anuncia linha de produtos para o cabelo

Estendendo o seu império, Rihanna anunciou nessa segunda-feira (4), seu mais novo lançamento: Fenty Hair. A linha une-se às marcas de maquiagem Fenty Beauty, e de skincare Fenty Skin, da cantora e empresária. Quem contou a notícia foi a própria Rihanna, em uma postagem em sua conta no Instagram.

“[…] Vocês sabem como mudar o meu cabelo importa para mim. Eu já tive quase todas as texturas, cores, comprimentos, desde tranças a apliques até o cabelo natural – então estou lançando uma linha flexível de produtos capilares que atende não apenas a todas as necessidades capilares, mas cada produto é projetado para fortalecer e reparar todos os tipos de cabelo, que é o que realmente precisamos. […]”, escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri)

Com lançamento marcado para a próxima quinta-feira (13), a Fenty Hair contará com produtos clinicamente testados para reparar, fortalecer, hidratar, suavizar e proteger os fios. Por meio do vídeo postado, conseguimos alguns spoilers : embalagens minimalistas e coloridas.

Os produtos lançados por Rihanna são conhecidos pela ótima qualidade e alta performance, então os entusiastas de beleza estão ansiosos para conferir a Fenty Hair de perto. A Fenty Beauty é a marca de beleza fundada por uma cantora que mais faturou em 2023 – foram USD 602,4 milhões (R$3,089 bilhões).

The post Rihanna anuncia linha de produtos para o cabelo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .