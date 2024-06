Caio Barbieri Paula Belmonte é premiada como Amiga da Primeira Infância pela Câmara

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) foi homenageada, nesta quinta-feira (5), com o título de Amiga da Primeira Infância. A premiação, que reconhece trabalhos relevantes em prol de crianças de zero a seis anos, contemplou também outras entidades e projetos de destaque na área. A solenidade ocorreu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados .

Emocionada, Paula Belmonte fez questão de agradecer a premiação, quando ressaltou a importância da causa.

“Sou fruto da escola pública e sempre achei que eu não pudesse chegar até aqui, mas cheguei. E trago comigo essa pauta tão essencial, que se refere às nossas crianças”, afirmou.

A presença da família da parlamentar levou mais emoção ao momento da premiação. Ao lado do marido, mãe e filhos, Paula relembrou o trágico episódio da perda de seu filho Arthur, aos dois anos de idade.

“Não tem como eu receber esse prêmio sem lembrar do filho que perdi. Eu não consegui salvar o meu filho, mas eu posso salvar outras crianças”, ressaltou.

Além de ser a primeira parlamentar em exercício a receber o prêmio Amigo da Primeira Infância, Paula Belmonte foi indicada pela deputada Andréia Siqueira (MDB-PA) e teve sua escolha chancelada por um conselho deliberativo.

Outras entidades e projetos também foram homenageados, como o projeto Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas (Criciúma-SC), o Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (Rio de Janeiro-RJ), o Instituto do Câncer Infantil (Porto Alegre-RS) e o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Cezar Miola (Porto Alegre-RS).

