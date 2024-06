ESTADÃO CONTEÚDO Mulher e filha de Martinho da Vila são vítimas de assalto no Rio de Janeiro

A mulher de Martinho da Vila, Cléo Ferreira, e a filha do cantor, Alegria Ferreira, foram vítimas de um assalto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O crime aconteceu na noite do último sábado, dia 1º, enquanto as duas estavam paradas no sinal de trânsito na avenida das Américas. Segundo informações divulgadas pelo G1 , três homens abordaram o veículo onde as duas estavam perto das 22h e levaram os celulares. Nenhuma delas sofreu ferimentos.

Ainda de acordo com o portal, os assaltantes tiveram acesso à conta bancária conjunta que Cléo tem com Martinho, mas essa questão já está sendo resolvida. O caso foi registrado na 16ª DP na Barra da Tijuca. A reportagem entrou em contato com assessoria do cantor para obter mais detalhes sobre o incidente, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

