Pedro Reis Ludmilla anuncia Numanice #3 em Brasília

A cantora Ludmilla anunciou oficialmente a inclusão de Brasília na turnê do seu novo projeto, Numanice #3. O show na capital federal está agendado para o dia 3 de maio de 2025, e a pré-venda de ingressos começa nesta sexta-feira (7), às 12h.

Ludmilla, uma das artistas mais influentes do Brasil, expressou sua empolgação com o projeto. “Estou muito feliz em compartilhar essa nova fase com todos vocês. O Numanice #3 é uma celebração de alegria e boas vibrações, e mal posso esperar para sentir essa energia junto com o público de Brasília” , declarou a cantora, que acumula mais de 3,5 bilhões de streams em plataformas digitais.

Além de Brasília, a turnê Numanice #3 passará por diversas cidades brasileiras, incluindo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis e Natal. Também acontecerão apresentações internacionais em Miami (EUA) e Lisboa (Portugal).

Desde seu lançamento em fevereiro, Numanice #3 já conquistou mais de 50 milhões de streams, reforçando o sucesso contínuo de Ludmilla no cenário musical.

Lucas Mendes, Diretor de Eventos do grupo R2, expressou entusiasmo pela parceria contínua com Ludmilla: “Estamos extremamente contentes em trazer a turnê Numanice para Brasília pelo segundo ano consecutivo. A energia e o talento de Ludmilla são inigualáveis, e temos certeza de que será um espetáculo inesquecível.”

Entre os sucessos do Numanice #3 estão as faixas “Maliciosa”, “Você Não Sabe o Que é Amor”, “A Preta Venceu” e “Falta de Mim”. Além de suas conquistas musicais, Ludmilla foi a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify, um marco significativo que ela já ultrapassou com 7 bilhões de streams até hoje.

Serviço:

Numanice #3

Data: 03 de maio de 2025

Pré-Venda: 07 de junho

Informações: @ r2com.vc

The post Ludmilla anuncia Numanice #3 em Brasília; pré-venda começa na sexta (7) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .