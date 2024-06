Pedro Reis Líderes da indústria de luxo se reúnem com representantes do Iguatemi em NY

Na noite da última terça-feira (4), o exclusivo clube privado Coco’s at Colette , em Midtown Manhattan, Nova York , foi palco de um encontro que reuniu os principais nomes da indústria de luxo global. Organizado pelo grupo de varejo de luxo brasileiro Iguatemi, o evento foi liderado por Carlos Jereissati, membro do conselho da Iguatemi, e Cristina Betts, CEO do grupo.

O jantar contou com a presença de uma seleta lista de executivos de grandes marcas, incluindo Vira Capecci da Balenciaga, Alejandra Rositto da Bottega Veneta, Paolo Montorio-Archer da Burberry, Elodie Thellier da Bvlgari, Carla Erice da Christian Louboutin, Alberto Candellero da Dolce & Gabbana, Izumi Sasano da Giorgio Armani, Miguel Vargas da Louis Vuitton e Christopher Kilaniotis da Tiffany & Co.

Além dos líderes do setor, influenciadores e representantes da mídia de renome, como Christina Only Evans do Financial Times, Nick Haramis do The New York Times Style Magazine, Lea Donenberg da Vogue, Islah Magsino da Town & Country e a jornalista e influenciadora Alexia Niedzielski, marcaram presença, enriquecendo ainda mais o evento.

Em seu discurso, Cristina Betts expressou satisfação em reunir parceiros de negócios e amigos em Nova York. “Acreditamos que somos hoje, e continuaremos a ser, a principal plataforma para a expansão de marcas de luxo no Brasil” , disse.

O ambiente sofisticado do Coco’s at Colette foi complementado por uma apresentação de violino e música da DJ Lara Gerin, criando uma atmosfera elegante e envolvente. Os convidados desfrutaram de um jantar refinado enquanto discutiam o futuro do varejo de luxo e brindavam às futuras colaborações e ao sucesso contínuo do grupo.

Confira como foi o evento pelas lentes da FBA:

Alvise Orisini (Orsini Design Limited, Interior Designer), Geoffroy Van Raemdonck (Neiman Marcus, CEO), Eduardo Perez (Yves Saint Laurent, COO, Americas) e Marcelo Roberti (Yves Saint Laurent, Brand Manager, Brazil)

