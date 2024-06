Redação GPS Julia Price no Brasil: Impulsionando o Cricket Feminino

Julia Price , ex-jogadora de cricket e coach de renome internacional, chega ao Brasil para iniciar o treinamento com a Seleção Brasileira Feminina de Cricket. Com uma carreira notável como atleta da Seleção Australiana, Julia participou de três Copas do Mundo, conquistando a vitória em 2005. Ela também possui uma trajetória de sucesso como coach no cricket mundial, tanto no feminino quanto no masculino.

Esta é a segunda vez que Julia está no Brasil, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das atletas da seleção brasileira. Além disso, sua experiência será fundamental para o aprimoramento da estrutura técnico-administrativa do Cricket Brasil.

Contribuições Passadas e Presentes

A primeira visita de Julia ao Brasil ocorreu em junho de 2023, durante a preparação para o Campeonato Iguaçu. Esta experiência foi extremamente valiosa, estabelecendo uma parceria contínua entre Julia e a equipe técnica e de desenvolvimento do cricket brasileiro. Desde então, a seleção mantém contato constante com Julia, que tem sido um modelo inspirador para as jogadoras, incentivando-as a alcançar o mais alto nível no esporte.

Agenda e Atividades no Brasil

Durante sua estadia, Julia participará de eventos importantes como o “Brashes” em São Paulo e visitará projetos sociais de cricket em Poços de Caldas e região. Ela permanecerá no Brasil até a terceira semana de junho, período em que contribuirá significativamente para o crescimento do esporte no país.

Apoio e Impacto

A visita de Julia Price conta com o apoio da Embaixada Australiana no Brasil e do Cricket Brasil. Este suporte é crucial para o desenvolvimento de jogadores, comissão técnica e administrativa, visando o crescimento e fortalecimento do cricket no Brasil.

A presença de Julia Price no Brasil não apenas eleva o nível técnico das atletas, mas também inspira e motiva a próxima geração de jogadoras, promovendo o cricket feminino e contribuindo para a consolidação do esporte no país.

Entrevista à GPS Brasília

A GPS Brasília aproveitou a vinda de Julia a Brasília e entrevistou a atleta. Veja a seguir a entrevista:

