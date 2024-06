Redação GPS Inscrições abertas para o Festival de Fotojornalismo de Brasília

Estão abertas as inscrições para o ‘III FOTO BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília’, que prorrogou o prazo da convocatória voltada para fotojornalistas e fotógrafos. O tema desta edição é “Resiliência: Habitar na Emergência Climática”, guiado pelas palavras “Resiliência” e “Habitar”.

O objetivo é abordar os desafios relacionados à moradia, permanência e mudanças, explorando questões contemporâneas como conflitos, crise climática e seus impactos na vida e no planeta.

Fotógrafos profissionais estão convidados a submeter seus trabalhos para o ‘Foto BSB – 3º Festival de Fotojornalismo de Brasília’. Os ensaios devem conter entre cinco e 30 fotos, explorando as diversas perspectivas dentro do tema proposto. As inscrições podem ser realizadas até 10 de junho.

