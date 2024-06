Yumi Kuwano Iguatemi Brasília realiza jantar especial para casais no Pobre Juan

O Iguatemi Brasília celebrou o Dias dos Namorados antecipadamente para convidados. O jantar para 40 casais especiais foi realizado no restaurante Pobre Juan na noite desta terça-feira (4). Os convidados foram clientes seletos do shopping e também do programa de relacionamento Iguatemi One.

A noite começou com uma recepção especial ao som do saxofone. Foram servidas mini empanada, croqueta de ossobuco e de jamón e chorizo tradicional.

No menu de entrada, couvert Pobre Juan, salada dracena e mini empanadas. Para o prato principal, as opções foram Bife Pobre Juan, Ojo del bife, Pollo bebé e Salmão com Risoto de limão siciliano, acompanhados por vinho tinto ou branco.

Para a sobremesa, flan de dulce de leche, churros de dulce de leche e frutas da estação.

Os casais ainda foram presenteados com uma caixinha de chocolates.

Confira outras imagens dessa evento especial pelas lentes da fotógrafa Vanessa Castro:

João e Matina Freitas Louise Portes e Leonardo Cursino Ricardo Augusto, Fabrício Carata, Paula Carata e Tarsila Augusto Carlos Melles e Ivan Hussni Calaça e Andrea Farias Bruno Morais e Fernanda Caiado André e Glaucia Leite Ana Luiza Favato e Cleber Depierre Viviane Cossul e Rafael Alcântara Trycia e Heverton Ferreira Sany e Evelin Worcman Sabrina Barros e Luíz Francisco Barros Rosa e Ryan Thuin Rafael Badra e Silvia Badra Priscila e Hugo Rocha Philipe Pinheiro e Marcio Bernardes Philipe Pinheiro e Marcio Bernardes Paula Costa e Bianca Marinho Marcella Di Donato e Tiago Alves Ludymilla Martins e Vitor Assunção Leonardo e Talita Gonçalves Karine Lima e Yanko Lima João e Matina Freitas Gabriela Rodrigues e Hadryan Rafael Filipe Seixas e Juliana Seixas Fabrício e Fábio, Juliana Sabino e Bene Dorival Baggio Júnior e Aline Baggio

