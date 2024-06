Yumi Kuwano Grupo mineiro tem planos de abrir lojas físicas da marca Lee no Brasil

O grupo mineiro Garra planeja expandir as suas operações, abrindo lojas físicas da marca de jeans Lee . Além disso, também está nos planos adquirir ou licenciar empresas do segmento.

Além de licenciar a Lee no Brasil desde 2019, o grupo é dono da Young Style. Atualmente, as duas possuem apenas e-commerce e representantes com lojas multimarcas espalhadas Brasil.

Com um centro de distribuição localizado em Belo Horizonte, a empresa emprega 120 funcionários diretos, 600 indiretos, além de contar com fornecedores fixos que prestam serviços desde a fundação da fábrica.

A empresa afirma que desde que passou a fabricar o jeans Lee houve um crescimento de cerca de 30% ao ano nas vendas. No total, a companhia produz mais de 50 mil peças/mês da Lee e 2,5 milhões de peças de jeans por ano.

Criada em 1889, a marca Lee foi símbolo nos anos 1970 do movimento hippie e da contracultura e objeto de status entre 1980 e 1990.

The post Grupo mineiro tem planos de abrir lojas físicas da marca Lee no Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .