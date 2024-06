Agência Brasília GDF vai nomear mais 100 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem

A proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 enviada pelo governador Ibaneis Rocha para nomear mais 100 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta terça-feira (4). As novas contratações na área da saúde vêm para fortalecer o atendimento à população na rede e se alinham ao anúncio feito recentemente pelo chefe do Executivo de contratar cerca de 500 profissionais da saúde.

O documento, encaminhado em regime de urgência à CLDF, prevê um investimento de mais de R$ 11,9 milhões com os novos servidores ainda em 2024 e um total de quase R$ 55 milhões até 2026 com os 300 novos servidores da saúde. “Ao longo desses últimos cinco anos, nós já investimos quase R$ 50 bilhões para melhorar a saúde do DF, e estamos trabalhando cada vez mais. Hoje fizemos inúmeras nomeações e estamos contratando mais profissionais para a nossa cidade”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

Os novos servidores vão se juntar aos 187 profissionais da saúde que foram nomeados pelo Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (4). Com as duas contratações, a Saúde do DF ganhará mais 341 enfermeiros e técnicos de enfermagem, a serem distribuídos nas unidades da rede.

Histórico

Nos últimos cinco anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) destinou mais de R$ 48,4 bilhões para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços públicos de saúde. Os recursos foram investidos em construções e revitalizações de hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs); aquisição de equipamentos; contratação de profissionais; contratação de cirurgias e enfrentamento da pandemia de covid-19.

Em abril deste ano, outras nomeações já complementaram os quadros da SES-DF. Foram nomeados, à época, mais 461 médicos, sendo 240 efetivos, 21 substituindo candidatos que não se apresentaram no chamamento público e 200 temporários.

