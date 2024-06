Redação GPS Fórum Cidades Criativas inicia com êxito e atrai profissionais do design

O segmento de design foi o centro das atenções na capital federal com a abertura do Fórum Cidades Criativas na última terça-feira (4). O evento, que teve início pela manhã na sede da Associação Comercial do Distrito Federal, reuniu diversos profissionais da área, além de contar com a presença do Secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo.

Com o tema “Design e suas múltiplas funções”, o fórum promoveu um encontro entre representantes de Curitiba, Fortaleza e Brasília, todas reconhecidas pela UNESCO como Cidades Criativas do Design. A programação variada incluiu palestras, debates, mesas redondas e oficinas, proporcionando uma rica troca de ideias e experiências entre os participantes.

À noite, as atividades se deslocaram para o Espaço Oscar Niemeyer, onde cerca de duzentos convidados participaram de um elegante coquetel. Um dos destaques da noite foi a exposição COD Poster Brasil, que apresentou uma seleção de cartazes inovadores e criativos.

Além disso, os presentes puderam apreciar um desfile do projeto “Fios Sustentáveis”, iniciativa que se dedica ao upcycling, reutilizando tecidos que seriam descartados, transformando-os em peças de moda exclusivas e ecológicas.

A atmosfera do evento foi enriquecida pela trilha sonora do DJ André Mueller, conhecido por ser o baixista da banda Plebe Rude. A combinação de moda sustentável, design gráfico e música criou um ambiente inspirador e dinâmico, refletindo o espírito criativo das cidades participantes.

Confira quem passou pelo coquetel pelas lentes de Gilberto Evangelista:

