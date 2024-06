Redação GPS Escola de Música recebe a peça ‘O Corcunda de Notre Dame’

A clássica história do corcunda Quasímodo, que toca os sinos da Catedral de Notre-Dame no século XV em Paris e se apaixona pela cigana Esmeralda, estará em cartaz na capital do País neste mês de junho. A eterna obra ‘O Corcunda de Notre Dame’, escrita pelo francês Victor Hugo, ganhará vida nos palcos de Brasília em uma produção realizada pela Cia. de Cantores Líricos de Brasília e AR Musicais.

O musical será apresentado nos dias 22 e 23 de junho, com duas sessões diárias, às 17h e às 20h, na Escola de Música de Brasília (602 Sul). Os ingressos são limitados e já estão à venda pelo Sympla, com preços a partir de R$ 30 (meia-entrada).

Considerado um dos romances mais famosos de Victor Hugo, ‘O Corcunda de Notre Dame’ se tornou um sucesso mundial e foi adaptado em diversas produções, incluindo uma das mais conhecidas versões cinematográficas da Disney. Nesta nova adaptação, a Cia. de Cantores Líricos de Brasília traz uma versão em português, com uma orquestra ao vivo.

A peça não é recomendada para menores de 12 anos. Mais informações podem ser encontradas no Instagram da companhia.

