Erundina passa mal durante sessão da Câmara e é internada em UTI em Brasília

A deputada Luiza Erundina (PSol-SP) precisou ser internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após passar mal durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (5).

Aos 89 anos, Erundina discursava sobre uma matéria da qual é relatora no colegiado quando começou a sentir falta de ar e foi prontamente atendida pela equipe médica da Casa.

Segundo a assessoria da parlamentar, seu quadro é considerado “estável” neste momento. A notícia da hospitalização da deputada gerou comoção entre os presentes no plenário, levando líderes de diferentes partidos a pedirem o encerramento imediato da sessão. O pedido foi aceito pela Mesa Diretora, que encerrou os trabalhos do dia em solidariedade a Erundina.

Erundina, que além de deputada também é ex-prefeita de São Paulo, é a parlamentar mais velha desta legislatura. De acordo com relatos de colegas que estiveram com ela pela manhã, a deputada se encontrava bem antes do mal-estar repentino. A situação de saúde de Luiza Erundina segue sendo acompanhada de perto por sua equipe médica e pelos familiares.

