Redação GPS Janones teve processo das rachadinhas arquivado

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu, por 12 votos contra 5, arquivar, nesta quarta-feira (5), o processo contra o deputado André Janones pela suposta prática de rachadinha em seu gabinete. A votação aprovou o relatório apresentado por Guilherme Boulos (PSol-SP), que recomendou o arquivamento do caso.

O parecer de Boulos havia sido apresentado ao Conselho no dia 15 de maio, mas a votação foi adiada devido ao pedido de vistas dos deputados Alexandre Leite e Cabo Gilberto. Segundo o relator, o caso de rachadinha ocorreu antes do atual mandato de Janones, que iniciou em 2023.

Boulos destacou que “não foi discutido se houve rachadinha ou não”, pois o caso se deu na legislatura anterior e não poderia ser analisado pelo Conselho de Ética no atual momento.

A defesa de André Janones afirmou que as acusações eram fruto de perseguição política. Ele alegou que as contribuições dos servidores de seu gabinete eram espontâneas e não se tratavam de rachadinha.

“As acusações de ‘rachadinha’ foram feitas com base em um áudio editado e descontextualizado, não de um parlamentar com seus assessores, mas de um grupo político, que visava se fortalecer para disputar eleições, não se tratava de devolver salários, mas de contribuições espontâneas, com a participação do parlamentar, sem quaisquer obrigação ou valores definidos, como fica claro no áudio apresentado”, defendeu Janones.

Tumulto

A sessão do Conselho de Ética foi marcada por confrontos e tumultos entre parlamentares de diferentes partidos. Durante a reunião, as discussões se acaloraram e deputados governistas e da oposição se envolveram em confusões. Segundo relatos, o deputado Janones e seus colegas trocaram empurrões e insultos, enquanto parlamentares opositores o chamavam de “rachador” e “covarde”.

Em determinado momento, Janones e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) desafiaram um ao outro para uma briga fora das dependências da Câmara. A situação ficou ainda mais tensa e foi necessária a intervenção da Polícia Legislativa para conter os ânimos e garantir a segurança dos presentes.

Além do confronto entre Janones e Nikolas, a reunião do Conselho de Ética também foi marcada por um bate-boca envolvendo a deputada Jack Rocha (PT-ES) e os parlamentares Delegado Caveira (PL-PA) e Juliana Cardoso (PT-SP). As acusações e discussões acaloradas resultaram em um clima tenso e tumultuado no plenário do colegiado.

