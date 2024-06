Redação GPS Em pronunciamento, Marina Silva alerta para urgência na proteção ambiental

Na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima , Marina Silva , fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão alertando para a urgência de ações ambientais diante das tragédias recorrentes.

Marina ressaltou a importância do engajamento da sociedade e do governo para evitar situações semelhantes às que ocorreram recentemente no Rio Grande do Sul.

“Com o aumento da temperatura global, estamos vivenciando os graves efeitos dos eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e severos. No Brasil, deslizamentos, inundações e secas intensificadas anunciam dias difíceis, principalmente para as famílias mais vulneráveis”, alertou a ministra.

Marina Silva destacou que proteger o meio ambiente é crucial para salvar vidas e garantir o bem-estar de diversas comunidades, como ribeirinhos, pequenos comerciantes e moradores de áreas de risco. Ela ressaltou que ainda há quem duvide da relação entre a ação humana e a reação da natureza, o que atrasou a adoção de medidas urgentes no país.

A ministra anunciou a conclusão da atualização da Estratégia Nacional de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, que se tornará o Plano Nacional para o Enfrentamento da Emergência Climática.

Segundo Marina, o plano focará nos municípios e áreas de maior risco, fortalecendo a capacidade do governo para lidar com situações pré-desastre.

Marina Silva também destacou os esforços do governo para combater o desmatamento, com o compromisso de desmatamento zero em todos os biomas brasileiros. Ela afirmou que já houve reduções significativas no desmatamento da Amazônia, Pampa e Mata Atlântica, e que as ações estão se estendendo para o Cerrado, Pantanal e Caatinga.

A ministra avaliou que os próximos anos serão dedicados à proteção e recuperação da biodiversidade, com a criação de novas unidades de conservação, uso sustentável de florestas e combate ao desmatamento e incêndios.

Marina finalizou ressaltando a importância de tecnologias sustentáveis, energia limpa e igualdade social para garantir um futuro mais sustentável para todos.

