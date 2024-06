Caio Barbieri Dia Livre de Impostos: saiba os produtos que terão isenção no DF

Os consumidores de Brasília e região terão a oportunidade de adquirir, na quinta-feira (6), diversos produtos sem a incidência de impostos, durante a realização do Dia Livre de Impostos, que ocorre no dia.

A ação, promovida pela CDL Jovem-DF , tem como objetivo chamar a atenção para a alta carga tributária praticada no Brasil e questionar a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

Uma das grandes atrações do evento será a venda de um Citroën C3 Live Pack 24/24, grafite, que terá um desconto de incríveis R$ 20 mil. O carro, que será vendido pela Champion Citroën por R$ 64.990, terá uma unidade disponível para venda, com sorteio para os interessados.

Para participar do sorteio e validar o número da sorte, é necessário se cadastrar neste site e realizar a compra na Champion até dois dias após o resultado.

Além do veículo, outros estabelecimentos também participam da ação. O posto Jarjour, localizado na 206 Norte, venderá 10 mil litros de gasolina sem impostos, com previsão de ser vendida ao consumidor final por R$ 3,80 o litro, com limite de 20 litros por cliente.

No setor gastronômico, a TB Burger e a Viva Paleteria estarão oferecendo descontos especiais. A TB Burger terá o tradicional Smash Burger por R$ 18,30 (antes R$ 26,90) e o Cheese Burger por R$ 27,82 (antes R$ 40,90), enquanto a Viva Paleteria terá paletas mexicanas com descontos de até 40%.

Óculos

Para os amantes de cerveja, o Ultrabox estará vendendo Heineken 350ml Sleek por R$ 3,27, e o BigBox terá a cerveja Lagunitas 350ml por R$ 7,77. Além disso, as Óticas Nacional oferecerão diversos óculos, de sol e de grau, sem a incidência de impostos, como é o caso de um modelo de óculos ray-ban de R$ 703 por R$ 448.

“O objetivo é mostrar para a população, de maneira tangível, quanto ela paga de imposto. Não somos a favor do imposto zero, que sabemos que é inviável, mas precisamos refletir se estamos recebendo serviços públicos com qualidade proporcional à quantidade de impostos que pagamos”, diz Hugo Leite, coordenador da CDL Jovem-DF.

Diversas outras lojas de Brasília também estão participando do Dia Livre de Impostos, com descontos e promoções especiais.

Para conferir todas as lojas participantes e os produtos disponíveis, basta acessar este site

The post Dia Livre de Impostos: saiba os produtos que terão isenção no DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .