Caesb investe R$ 2,8 bilhões para ampliar sistema de abastecimento de água até 2025

Até 2027, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) irá investir R$ 2,8 bilhões em obras de expansão e melhorias no sistema de água e esgoto para acompanhar o crescimento populacional e a expansão urbana da capital federal, que soma 2,8 milhões de habitantes. Foi o que anunciou o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, ao fazer um balanço sobre o trabalho da companhia no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5).

Atualmente, segundo Reis, 99% dos imóveis residenciais e comerciais no DF recebem água potável e 92,31% deles estão ligados à rede de esgoto da Caesb , sendo que 100% do esgoto produzido seja coletado e tratado. Esses índices são os mesmos registrados em países europeus mais desenvolvidos, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades.

Os índices refletem os investimentos feitos pela companhia, conforme o presidente da Caesb, empresa do Governo do Distrito Federal. Entre 2024 e 2025, meio bilhão de reais vão ser investidos pela companhia na execução de diversas obras de saneamento, entre elas a construção da Subadutora de Água Tratada do Gama, da Adutora de Água Tratada Taquari e a ampliação do Sistema Brazlândia. A previsão é concluir essas obras até o final de 2025.

Outros investimentos

A Caesb vem investindo mais R$ 266,3 milhões em outras sete obras de expansão e melhoria do sistema. São elas:

• Modernização da Rede de Águas Lindas de Goiás. Investimento: R$ 23 milhões;

• Complementação de redes de água potável no Setor Habitacional Nova Colina (Sobradinho) e no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis (Planaltina). Investimento: R$ 11 milhões;

• Reforma na Barragem de Santa Maria. Investimento: R$ 9 milhões;

• Implantação de reservatórios hidropneumáticos Elevatória de Água Tratada em Valparaíso (GO). Investimento: R$ 7 milhões; e

• Implantação da Adutora de Água Bruta Alagado (Gama). Investimento: R$ 5 milhões.

Os investimentos estão sendo feitos com recursos da própria Caesb e do Governo do Distrito Federal, além de financiamentos obtidos junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

