Após tragédia, Grêmio e Inter vencem jogos atrasados

Grêmio e Internacional venceram seus respectivos confrontos na Libertadores e na Sul-Americana , mas somente o tricolor garantiu sua classificação para a próxima fase do torneio continental. A vitória sobre o Huachipato embolou a classificação do grupo C, mas garantiu o time de Renato Portaluppi nas oitavas de final da Libertadores. Com o resultado atual, o Grêmio é segundo do grupo e não pode ser mais alcançado

A equipe, no entanto, ainda pode superar o Estudiantes – lanterna do grupo – e se classificar em primeiro. Caso vença a partida, o Grêmio enfrentará o Peñarol, do Uruguai, e o Fluminense enfrentará o segundo colocado do grupo C, o The Strongest. Caso o Grêmio empate ou perca, o adversário da equipe gaúcha será o Fluminense.

Nos demais confrontos da competição , o Palmeiras terá pela frente o Botafogo, com quem protagonizou a disputa pelo título do Brasileirão em 2023. Já o São Paulo desafia o Nacional de Montevidéu. O Flamengo pega o Bolívar e o Atlético-MG o San Lorenzo.

Já a vitória do Internacional na Sul-Americana sobre o Real Tomayapo deu fôlego ao time de Eduardo Coudet, mas a equipe colorada ainda depende de um empate ou de uma vitória no próximo jogo para avançar de fase.

Com oito pontos, o Internacional alcançou o Delfin, do Equador, e está em terceiro lugar do grupo C. Apesar de ter a mesma quantidade de pontos do rival, o time gaúcho perde no saldo de gols e deverá ganhar do próprio Delfin no próximo sábado, dia 8, para se classificar para os Playoffs do torneio.

Antes das oitavas de finais, o campeonato realiza uma repescagem onde o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, e assim por diante. Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro avançaram direto às oitavas, enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino foram vice-líderes nas chaves e ainda precisam encarar o playoff.

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Atlético-MG x San Lorenzo

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar x Flamengo

Junior Barranquilla x Colo-Colo

River Plate x Talleres

1º do Grupo C (Grêmio ou The Strongest) x Peñarol

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2º do Grupo C (Grêmio ou The Strongest)

Veja os confrontos das oitavas de final da Sulamericana:

Fortaleza x Vencedor do Playoff G

Sportivo Ameliano x Vencedor do Playoff D

Lanús x Vencedor do Playoff F

Racing x Vencedor do Playoff H

Belgrano x Vencedor do Playoff B

Independiente Medellín x Vencedor do Playoff C

Cruzeiro x Vencedor do Playoff E

Corinthians x Vencedor do Playoff A

Veja os confrontos dos playoffs da Sulamericana:

Playoff A: Barcelona x Red Bull Bragantino

Playoff B: Cerro Porteño x Athletico-PR

Playoff C: 3º melhor 2º da Sul-Americana x Cuiabá

Playoff D: 4º melhor 2º da Sul-Americana x 4º pior 3º da Libertadores

Playoff E: 5º melhor 2º da Sul-Americana x 5º pior 3º da Libertadores

Playoff F: 6º melhor 2º da Sul-Americana x 6º pior 3º da Libertadores

Playoff G: 7º melhor 2º da Sul-Americana x 7º pior 3º da Libertadores

Playoff H: 8º melhor 2º da Sul-Americana x 8º pior 3º da Libertadores

