Adega para vinhos: já pensou em ter uma em casa?

Quem é que não deseja ter um cantinho do vinho em casa? Pode ser desde uma cristaleira até um espaço projetado por profissionais.

Se você gosta de beber um bom vinho e receber convidados certamente já pensou em ter uma adega em casa. Quando falo em uma adega, estou me referindo a um local específico para armazenar a bebida de forma correta.

Ter seus rótulos favoritos sempre à mão ou poder guardar vinhos especiais de maneira correta é uma das vantagens de ter uma em casa, mesmo que pequena.

Pra quem não tiver adega climatizada, dá pra adequar algum espaço, seja um móvel legal, uma parede com nichos adaptados ou blocos de concreto que a gente compra e empilha. Mas antes de colocar qualquer projeto em prática, é importante levar em conta o local onde a adega será instalada e os cuidados necessários para manter a boa conservação das bebidas.

Para quem estiver disposto a investir em um espaço apropriado para as garrafas, é possível ter uma com climatização, vidro duplo, umidificação e até sistema de segurança com acesso controlado.

Aqui em Brasília, as arquitetas Karine Vaz e Priscila Mantelli, são especializadas em adegas de alta performance. A dupla é responsável pela ORO Adegas, uma empresa que cria adegas personalizadas.

“Primeiro temos que entender qual vai ser a frequência de uso, quantas garrafas o cliente já possui ou pretende ter. A partir daí, projetamos o modelo mais adequado e entregamos tudo pronto”, afirma Priscila.

Outro ponto importante é que a área escolhida para a adega não pode ficar exposta ao calor ou à luz direta. “É preciso evitar a incidência de luz solar, assim como ambientes com barulhos ou vibrações que possam agitar as garrafas para evitar problemas futuros. Por isso é tão importante essa conversa com profissionais”, destaca Karine.

Tem adegas projetadas por elas que parecem uma sala de estar. Um sonho de consumo para qualquer apaixonado pela bebida.

E você, tem um espaço apropriado pra guardar seus vinhos?

