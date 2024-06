Caio Barbieri “Mesa pela paridade da PCDF e PF precisa ter alguém com mando do DF”, defende Kokay

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) defendeu, durante recente encontro com policiais, a paridade de salários entre os integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) e os da Polícia Federal (PF). Ela destacou a importância da presença de representantes do governo local, com poder de canetada, na mesa de negociação com o governo federal.

Responsável pelos salários dos policiais civis da capital, a área federal estuda, há vários anos, a reivindicação da PCDF para que as remunerações das duas entidades sejam isonômicas, já que surgiram do mesmo nascedouro.

Segundo a parlamentar, é fundamental que as decisões que dizem respeito aos servidores tenham a participação direta de autoridades locais com poder de mando.

“A mesa de negociação é irreversível. Ela vai sair. E a gente quer que saia o mais rapidamente possível. Não podemos mais adiar a regulamentação desse processo,”, afirmou.

A parlamentar ressaltou a necessidade de incluir representantes do governo do Distrito Federal na mesa de negociação, juntamente com as corporações e o governo federal. Para ela, a presença de autoridades locais, além dos representantes da PCDF e da Secretaria de Segurança, é fundamental para que as decisões tomadas sejam realmente efetivas.

“É preciso ter representantes do governo do Distrito Federal que possam falar pelo e que tenham o poder de decisão do governo do Distrito Federal. A regulamentação da mesa de negociação é essencial para acelerar o processo de equiparação salarial e garantir a valorização dos profissionais da segurança pública”, ressaltou a deputada.

