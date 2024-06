Redação GPS Junia Machado apresenta novas coleções em Brasília

A designer de joias Junia Machado lança suas mais recentes coleções, ‘Uni Duni Tê’ e ‘Doce Vida’, em uma boutique pop-up no B Hotel, em Brasília. Nesta terça (4) e quarta (5), às clientes brasilienses terão a oportunidade de conhecer e adquirir as novas peças em um ambiente exclusivo. A campanha das coleções foi fotografada por Nana Moraes e contou com a participação especial da chef de cozinha Tainá Maia.

A coleção ‘Uni Duni Tê’ celebra a delicadeza das flores, trazendo turmalinas multicolores, diamantes e ouro em peças que representam sempre-vivas, trevos e amores-perfeitos. Esta coleção captura a essência da natureza com um toque de luxo, oferecendo joias únicas e sofisticadas.

Por outro lado, ‘Doce Vida’ é uma coleção de colares que destaca pedras de cor, variando em tamanho, formato e lapidação exclusiva. As peças são formadas por pedras assimétricas, unidas por aros de ouro.

A boutique pop-up de Junia Machado, que começou sua jornada em 2016, já percorreu várias cidades, incluindo São Paulo, Brasília e Salvador. Recentemente, a boutique também fez sucesso em cidades europeias como Lisboa, Madrid e Barcelona.

As peças de Junia Machado ganharão ainda mais visibilidade com sua participação na nova novela da TV Globo, ‘Mania de Você’. A personagem de Agatha Moreira usará joias desenvolvidas exclusivamente para ela.

