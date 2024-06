Caio Barbieri Ibaneis sobe o tom e ataca a oposição: “Governos incompetentes”

O governador Ibaneis Rocha (MDB) subiu o tom, nesta terça-feira (4), após a pressão de políticos da oposição para que seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Legislativa ( CLDF ) para investigar a saúde pública do Distrito Federal.

Durante seu discurso em Taguatinga, o chefe do Executivo defendeu os investimentos realizados em sua gestão e chamou os governos anteriores de “incompetentes” e “desgraça”.

“Nós não podemos pegar problemas pontuais e transformá-los em problemas políticos, que é o que a gente vê: a tentativa de politização de uma questão tão importante como a questão da saúde no Distrito Federal. E aí parece que essa turma tem amnésia, eles esqueceram o que o PT fez à frente da saúde do Distrito Federal, com secretários presos, com desvio de recursos, esqueceram o que o Rollenberg fez, porque ele não fez nada pelo Distrito Federal, principalmente na área da saúde”, disparou.

Segundo Ibaneis, o período da pandemia também atrapalhou a gestão na área de saúde local. “Tivemos todo o atraso na cirurgia, nas eletivas, porque nós tivemos que virar a chave para atender a pandemia e tivemos agora uma grande crise da dengue no Distrito Federal. Então, isso tudo atrapalha o nosso sistema de saúde, enche os hospitais públicos, hospitais privados, mas a gente dá respostas a todo tempo, basta ver a quantidade de servidores que já foram contratados. Só nesse ano, você olha a quantidade, é muito maior a contratação na saúde do que em todos os governos que se passaram aqui no Distrito Federal”, emendou.

Ibaneis também anunciou a próxima etapa de investimentos na área da saúde, com o lançamento em breve da licitação para o Hospital de São Sebastião. Em tom de crítica, o governador mencionou um parlamentar do PT que teria questionado a importância da construção do hospital, afirmando que “esses incompetentes não vão voltar mais ao Governo do Distrito Federal”.

“Estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho responsável. Hoje enviei à Câmara Legislativa um projeto de lei para a contratação de mais médicos, mostrando nosso compromisso em fortalecer o sistema de saúde do DF. A nomeação de 146 médicos, 20 enfermeiros e 21 técnicos de enfermagem, somadas às contratações feitas em abril, demonstram nosso empenho em melhorar a assistência à população”, afirmou o governador.

Ao longo de sua fala, o governador ressaltou os mais de R$ 50 bilhões investidos na saúde durante sua gestão e agradeceu o empenho dos servidores da área. Ibaneis ainda destacou os avanços em regiões como Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente, onde foram aplicados mais de R$ 2 bilhões em melhorias. “Tiramos a cidade da lama deixada por Rollemberg”, continuou.

Apesar das críticas, Ibaneis reforçou seu compromisso com a população e sua determinação em enfrentar os desafios. “Temos coragem de enfrentar os problemas. Isso é que valoriza a administração e valoriza o governo perante a população do Distrito Federal. Estamos unidos e trabalhando para garantir a vitória desse grupo político”, concluiu o governador.