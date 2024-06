Redação GPS Ibaneis recebe Ryan Maia, o mais jovem membro da Academia de Letras do Brasil

Na última segunda-feira (03), o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu no Palácio do Buriti uma visita especial: Ryan Maia, o mais jovem membro da Academia de Letras do Brasil, atualmente com 12 anos. O garoto, que atualmente reside em São Paulo mas é natural de Brasília, voltou à sua cidade natal para exames médicos, rever a família e para este importante encontro.

Ryan Maia é um jovem de notável talento, diagnosticado com superdotação e altas habilidades. Desde cedo, ele tem se destacado como escritor, palestrante e empreendedor. Com apenas 6 anos, ele publicou seu primeiro livro. Aos 8, tornou-se o empreendedor mais jovem do Brasil ao abrir sua primeira hamburgueria. Não parando por aí, aos 9 anos lançou seu segundo livro, e aos 10 anos, foi reconhecido como o membro mais jovem da Academia de Letras do Brasil. Recentemente, aos 11 anos, Ryan concluiu sua formação em língua inglesa.

Durante o encontro, Ryan expressou sua satisfação em reencontrar o governador, a quem havia conhecido cinco anos atrás. “Eu me senti muito honrado vendo ele de novo. A primeira vez foi há cinco anos, e muita coisa mudou tanto na minha vida como na vida dele” , comentou Ryan, destacando a evolução pessoal e profissional que ambos experimentaram nesse período.

O jovem escritor compartilhou ainda seus planos para o futuro, ressaltando sua vontade de continuar inspirando crianças e adolescentes pelo Brasil. “Até agora, tenho seis anos de carreira. Sou escritor, palestrante e empreendedor. Escrevi meu primeiro livro aos 6; aos 8 anos, me tornei empreendedor e abri minha hamburgueria, me tornando o empreendedor mais jovem do Brasil. Aos 9, escrevi o meu segundo livro e, com 10 anos, eu me tornei o membro mais novo da Academia de Letras do Brasil” , disse ele, relembrando suas conquistas.

Ryan revelou que pretende escrever mais livros e realizar uma turnê pelo Brasil com suas palestras, um projeto que ele acredita ser de grande valia para o futuro da nação. “Quero continuar inspirando muitos jovens, quero escrever mais livros, quero que esse projeto de turnê pelo Brasil com as palestras dê certo, porque o que eu mais amo na vida é inspirar pessoas e falar para o público sobre o que eu acho correto e o que eu acho que vai ser de grande valia para o futuro dessa nação, que somos nós, crianças hoje em dia.”

Com informações da Agência Brasília