Redação GPS Exposição do fotógrafo Hiromi Nagakura chega ao CCBB Brasília

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) apresenta a exposição ‘Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak’, mostra idealizada pelo Instituto Tomie Ohtake, de São Paulo, que traz a oportunidade dos visitantes explorarem a Amazônia através das lentes do fotógrafo japonês Hiromi Nagakura.

Com curadoria de Ailton Krenak e curadoria adjunta de Angela Pappiani, Eliza Otsuka e Priscyla Gomes, a exposição apresenta 120 fotografias inéditas no Brasil, capturadas entre 1993 e 1998 durante viagens de Nagakura com Krenak pelos territórios amazônicos.

A exposição ficará em cartaz na Galeria 01 do CCBB Brasília , de 11 de junho a 18 de agosto, com entrada gratuita. Os visitantes poderão apreciar as obras de terça a domingo, das 9h às 21h, sendo a última entrada permitida até às 20h40. Além das fotografias, o público terá a oportunidade de participar de conversas entre o curador Ailton Krenak e lideranças indígenas de diversas etnias.

Para tornar a experiência ainda mais interativa, a mostra incluirá vivências e uma oficina de trançado de buriti, ministrada por lideranças Xavante. Complementando essa iniciativa, a ação “Vem pro CCBB” oferecerá transporte gratuito para os visitantes, com uma van saindo em frente à Biblioteca Nacional até o CCBB Brasília.

Serviço

Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak

De 11 de junho a 18 de agosto

Galeria 01 do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Classificação indicativa: livre

Entrada gratuita, mediante emissão de ingressos na bilheteria física ou pelo site bb.com.br/cultura .

The post Exposição do fotógrafo Hiromi Nagakura chega ao CCBB Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .