Redação GPS Espaço Vila Junina, no CCIP, está disponível para locações

O brasiliense ama festas juninas e elas costumam preencher os calendários da capital até agosto. Pensando nisso, o Centro de Convenções Israel Pinheiro (CCIP) criou, em 2022, um projeto inovador chamado Vila Junina. Com uma área verde de aproximadamente 10 mil metros, a Vila oferece vista para o Lago Paranoá, decoração temática, pode acomodar até 1.200 pessoas e permanecerá montado, disponível para locações para festas e eventos durante os próximos três meses (junho, julho e agosto).

Ana Luísa Cunha Campos, responsável pela gestão do CCIP, conta com a colaboração dos parceiros Maria Yvonne Decorações, Wine C e Buffet da Corte para concretizar o projeto. O objetivo principal é permitir que as empresas realizem confraternizações especiais com seus colaboradores.

Os pacotes da Vila Junina incluem cinco horas de locação exclusiva para seu evento, cenário temático, equipe de limpeza, buffet com cardápio junino, garçons, churrasqueiro, apoio nas barraquinhas, brigadistas, segurança e som ambiente. Além disso, o espaço à beira do lago oferece amplo estacionamento. Ainda existe a possibilidade da contratação de música ao vivo, barraca de pescaria, brinquedos infláveis, touro mecânico e barracas com vinhos By Wine C (sob consulta).

Valores

– Até 100 pessoas: negociar

– De 100 a 299 pessoas: R$190 por pessoa

– Acima de 300 pessoas: R$170 por pessoa

– Acima de 1000 pessoas: valores especiais

Serviço

Vila Junina do Centro de Convenções Israel Pinheiro

Disponível para eventos nos meses de junho, julho e agosto

Endereço: Centro de Convenções Israel Pinheiro – Lago Sul

Contato: (61)2196-0000/ (61)99630-9176

Instragram: @ccipoficial