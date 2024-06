Redação GPS Cine Brasília tem programação gratuita nesta semana

O Cine Brasília volta a funcionar com renovação da gestão após quatro meses. Nesta primeira semana de junho serão exibidas três sessões especiais, com entrada gratuita. A partir desta quarta-feira (5), o espaço recebe os eventos do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da TV Senado e da Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil .

A programação foi definida após a assinatura na semana passada do contrato de gestão compartilhada entre a Organização da Sociedade Civil Box Cultural e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). A gestão terá duração de três anos.

Dando continuidade ao trabalho iniciado em agosto de 2022, com o contrato de co-gestão que se encerrou em março deste ano, a Box Cultural segue para o segundo período à frente da condução do Cine Brasília com uma programação de filmes e debates.

A gestão pretende ampliar as sessões acessíveis, que passarão a acontecer duas vezes por mês, exibindo filmes com audiodescrição sincronizado na sala, com legenda descritiva e janela de libras na tela, sala à meia luz e som reduzido para contemplar pessoas autistas e com sensibilidades auditivas.

Algumas ações experimentadas na última gestão também serão mantidas e aprimoradas como o formulário de solicitação de pauta, que permite a qualquer ente ou pessoa solicitar e programar atividades no Cine Brasília, e a Seleção de Curtas.

Programação

Quarta-feira (05/06)

14h00 — Abertura “Jornada Bruno Pereira e Dom Phillips”

15h00 — Mesa redonda “A memória do indigenismo no Vale do Javari a partir da luta dos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas”

16h30 — Exibição Vale dos Isolados: O Assassinato de Bruno e Dom

Quinta-feira (06/06)

20h00 — Arte no Caos

Sexta-feira (07/06)

19h00 — Da Bahia para o Brooklyn: Histórias do Caribe